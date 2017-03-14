Теперь их десять: довыборы в гордуму Екатеринбурга лишились одного кандидата

Публикации за 14.03.17

За четыре дня до проведения дополнительных выборов депутатов в Екатеринбургскую гордуму из избирательной гонки выбыл кандидат Александр Кислых. Сегодня избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию выдвиженца «Российской партии пенсионеров за справедливость», передает корреспондент NDNews.ru.

Александр Кислых баллотировался в Кировском округе №8, но вчера подал заявление о добровольном отказе от кампании. Теперь члены участковых избирательных комиссий будут вручную вычеркивать его имя из бюллетеней. Также придется заклеивать на участках информационные плакаты, где указаны сведения о выбывшем кандидате. Кислых предложено вернуть обратно спонсорам неизрасходованные деньги из избирательного фонда, а также закрыть избирательный спецсчет. Стоит отметить, что на конец февраля выдвиженец РППС получил от компании «Техсервис кран» 50 тысяч рублей и успел истратить всю сумму на выпуск агитации.

Таким образом, на два места в городской думе теперь претендует 10 кандидатов. Голосование пройдет 19 марта, до этой даты жители Кировского и Орджоникидзевского избирательных округов могут проголосовать досрочно на участках по месту жительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.03.17

На Центральном стадионе рабочий упал в шахту. / «Муляжи камер не помогут, кого они могут напугать? Животных разве...» – депутаты рассуждают о борьбе с мусором. / Котельные в Новой Ляле заработали – но только одна из них справляется без подвоза воды пожарными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»