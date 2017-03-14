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Екатеринбург

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Публикации за 14.03.17

Теперь их десять: довыборы в гордуму Екатеринбурга лишились одного кандидата

Теперь их десять: довыборы в гордуму Екатеринбурга лишились одного кандидата

За четыре дня до проведения дополнительных выборов депутатов в Екатеринбургскую гордуму из избирательной гонки выбыл кандидат Александр Кислых. Сегодня избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию выдвиженца «Российской партии пенсионеров за справедливость», передает корреспондент NDNews.ru.

Александр Кислых баллотировался в Кировском округе №8, но вчера подал заявление о добровольном отказе от кампании. Теперь члены участковых избирательных комиссий будут вручную вычеркивать его имя из бюллетеней. Также придется заклеивать на участках информационные плакаты, где указаны сведения о выбывшем кандидате. Кислых предложено вернуть обратно спонсорам неизрасходованные деньги из избирательного фонда, а также закрыть избирательный спецсчет. Стоит отметить, что на конец февраля выдвиженец РППС получил от компании «Техсервис кран» 50 тысяч рублей и успел истратить всю сумму на выпуск агитации.

Таким образом, на два места в городской думе теперь претендует 10 кандидатов. Голосование пройдет 19 марта, до этой даты жители Кировского и Орджоникидзевского избирательных округов могут проголосовать досрочно на участках по месту жительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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