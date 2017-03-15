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Екатеринбург

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Публикации за 15.03.17

С фасада Театра музкомедии на двух девушек рухнула плитка
Фото – Яндекс.Карты

С фасада Театра музкомедии на двух девушек рухнула плитка

В Екатеринбурге с фасада Театра музыкальной комедии на прохожих рухнула облицовочная плитка. Прокуратура по факту ЧП начала проверку.

Как передает корреспондент NDNews.ru, происшествие случилось 14 марта вечером на проспекте Ленина. По предварительной информации, с карниза здания Театра музыкальной комедии упала облицовочная плитка. Она задела двух девушек 24 и 25 лет, их увезли на скорой в больницу. Место инцидента огородили. В настоящее время прокуратура Кировского района ведет по данному факту проверочные мероприятия.

«Будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того, в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам. Также будут запрошены документы из больницы для определения степени тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда», – сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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