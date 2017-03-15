Вес упавшего с Музкомедии куска крыши – 500 килограммов, ремонт должен был начаться летом

Публикации за 15.03.17

В Театре музыкальной комедии рассказали, что девушкам, на которых накануне вечером упал кусок крыши со здания, повезло: на них отлетели только небольшие осколки. Общий же вес отвалившегося куска – 500 килограммов. Крышу последний раз ремонтировали в 2009 году и очередной ремонт должен был пройти этим летом, театр накануне как раз получил все документы.

Напомним, вчера вечером с карниза здания Театра музыкальной комедии на проспекте Ленина упал кусок крыши. Точнее – штукатурки, которой облицована крыша снизу. Упавшая штукатурка задела двух девушек 24 и 25 лет, их увезли на скорой в больницу. Но, как оказалось, девушкам повезло.

Как рассказал сегодня на брифинге главный инженер Музкомедии Олег Россохин, общий вес отвалившегося куска – полтонны: вниз рухнула плита длиной 6 метров и шириной 6 сантиметров. На девушек же попали только осколки штукатурки.

По словам главного инженера, крышу театра последний раз ремонтировали в 2009 году, перед проведением саммита ШОС в Екатеринбурге. Отслоение штукатурки вдоль началось два года назад, тогда же рабочие из театра прошли по всему периметру и убрали отслоившиеся куски. Как заверил Россохин, осмотр крыши проводился регулярно.

«Но провести сразу ремонт мы не могли. Здание театра – памятник архитектуры. И чтобы провести ремонт, нужно получить все необходимые разрешения, объявить конкурс. Как раз вчера мы заключили договор на ремонт, который планировался летом», – отметил Олег Россохин фатальное совпадение.

Заключение о причинах падения куска штукатурки с крыши Музкомедии будет делать научно-исследовательский институт. Но скорее всего ответственной за ЧП станет подрядная организация, которая проводила ремонт в 2009 году.

Также в театре отметили, что уже связались с пострадавшими девушками. Они настроены пойти на примирение.

Добавим, что собственную проверку проводит прокуратура. «Будут запрошены документы с целью установления сотрудника, ответственного за надлежащее обслуживание здания театра. Кроме того, в ходе проверки будет установлено, когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы, будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам. Также будут запрошены документы из больницы для определения степени тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда», – сообщила ранее NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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