Музкомедия отремонтирует фасад, часть которого рухнула на двух девушек (ФОТО)

Театр музыкальной комедии объявил конкурс на ремонт фасада, с которого весной плиты упали на прохожих на проспекте Ленина. Почти 10 миллионов потратят на реставрацию, а также на ремонт крыши тротуаров. Работы должны быть завершены в марте 2018 года.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков стартовал на портале госзакупок. Стоимость лота – 9 млн 840 тыс. 950 рублей. За эти деньги строители должны будут провести ремонт фасадов, в том числе обновить штукатурку, зашпатлевать, покрыть специальным раствором. А также отремонтировать крышу. Судя по документации заявки, после реставрации здания подрядчику предстоит восстановить еще и тротуары. Работы должны быть закончены к марту 2018 года.

Чертеж фасада из документов закупки

Напомним, 14 марта 2017 года с карниза здания Театра музыкальной комедии на проспекте Ленина упал кусок крыши. Точнее – штукатурки, которой облицована крыша снизу. Упавшая штукатурка задела двух девушек 24 и 25 лет, их увезли на скорой в больницу. Общий вес отвалившегося куска – полтонны: вниз рухнула плита длиной 6 метров и шириной 6 сантиметров. На девушек же попали только осколки штукатурки.

Главный инженер театра тогда пояснил, что крышу здания последний раз ремонтировали в 2009 году, перед проведением саммита ШОС в Екатеринбурге. Отслоение штукатурки началось два года назад, тогда же рабочие из театра прошли по всему периметру и убрали отслоившиеся куски. Но провести сразу ремонт театр не мог, поскольку здание – памятник архитектуры. Для ремонта нужно получить разрешения разных инстанций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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