Вместо парка у Дворца Молодежи екатеринбуржцам предложили для митингов сквер на Большакова

Публикации за 15.03.17

Опубликован обновленный список мест, в которых жителям Свердловской области разрешается собираться и обсуждать актуальные вопросы.

Согласно перечню, размещенному сегодня в «Областной газете», в Екатеринбурге по-прежнему остается три «гайд-парка», но этот список, по сравнению с редакцией документа от 2015 года, изменен. Вместе парка имени XXII Партсъезда (ул. Московская – Верх-Исетский бульвар) горожанам теперь предлагают собираться в сквере на улице Большакова – от улицы 8 Марта до здания культурно-развлекательного комплекса «Уралец». Два других места, парк имени 50-летия ВЛКСМ (ул. Ясная – ул. Шаумяна), и парк Победы (ул. Кировградская – ул. Республиканская), остались в списке без изменений. Однако у горожан они особой популярностью не пользуются. Екатеринбуржцы предпочитают проводить митинги и пикеты либо на площади 1905 года, либо на площади Труда.

Как уже сообщал NDNews.ru, о готовности обновленного перечня мест для общественных собраний доложил губернатору на заседании правительства 9 марта министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. По его словам, при подготовке документа были использованы предложения органов местного самоуправления. Зачитывать сам список министр не стал. В департаменте информполитики уточнили, что в документе содержатся данные более чем о 80 площадках, на которых можно проводить акции численностью не более ста человек без уведомления органов государственной власти.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

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