Единороссы собираются судиться с «ВКонтакте» / Партийцы обвиняют администрацию соцсети в информационной атаке на ЕР и Путина

Публикации за 15.03.17

В Свердловской области члены партии «Единая Россия» жалуются на повальную блокировку их аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте». Местные политики считают, что на них обкатывают сценарий информационной атаки накануне президентских выборов, и намерены отстаивать в суде права на пользование соцсетью. Подробности – в материале NDNews.ru.

Кандидаты на выборах в Госдуму 2016 года впервые в истории современной России стали обращаться к аудитории социальных сетей. Основная ставка была сделана на «ВКонтакте» – там много пользователей, достигших 18-летия, соцсеть переехала на отечественные сервера, так что решение агитировать многомиллионную армию юзеров «ВК» было логичным. И если в думскую кампанию «ВКонтакте» включилась с опозданием, то сейчас есть все шансы, что на площадке этой соцсети развернут полноценную борьбу за голоса пользователей на выборах президента России. Искать избирателя через паблики «Единой России», конечно, не лучшая стратегия, поэтому упор, возможно, сделают на личные аккаунты депутатов и членов ЕР, которые станут агитировать за Владимира Путина.

Однако не исключено, что у администрации социальной сети есть свои планы на многомиллионную аудиторию. По крайней мере, сами единороссы подозревают «ВКонтакте» в отработке информационных атак на депутатов от «Единой России», которых попросту блокируют по неизвестным поводам. Причем блокировка – крайняя мера, которую применяют, как правило, к тем, кто несет потенциальную угрозу юзерам или самой соцсети. Например, вовлекает подростков в игры про китов или рассылает информацию о синтетических наркотиках. Маловероятно, что такими вещами занималась секретарь первоуральского отделения ЕР Наталья Воробьева, руководитель исполкома партии Владислав Изотов и вице-спикер гордумы Первоуральска Эдуард Вольхин вместе с другими депутатами-единороссами из четвертого по численности населения города в Свердловской области. Тем не менее, на прошлой неделе все они были «забанены» без возможности реабилитации и объяснения причин блокировки. Предположение самих отправленных в интернет-опалу членов ЕР заключается в том, что на них администрация «ВКонтакте» обкатывает новую технологию, которой ударят по сторонникам Владимира Путина в разгар предвыборной гонки. В связи с массовыми блокировками руководитель исполнительного комитета местного отделения ЕР в Первоуральске Владислав Изотов намерен обратиться в суд. «Я вижу целенаправленную, спланированную акцию в отношении дискредитации партии и ее актива, – заявил он. – У нас впереди выборы депутатов городской думы, губернатора, президента, и везде кандидаты, поддержанные партией Единая Россия, самые сильные и имеют максимальные шансы на победу. Я не вижу в деятельности партии и наших депутатов каких-либо нарушений закона и ущемления прав граждан. Мы стремимся использовать все инструменты работы с избирателями. Я намерен обратиться в суд для восстановления наших прав».

Впрочем, нельзя исключать, что никакого злого умысла в блокировке нет. Правила «ВКонтакте» достаточно жесткие, поэтому нарушить их, например, в части распространения политической рекламы (п. 6.3.14. правил) не составляет труда. Добавим, что больше суток назад заблокированные юзеры адресовали вопрос о причинах блокировки техподдержке сайта, однако пока ответа не последовало.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.03.17

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