NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 15.03.17

Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ)

Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ)

В Общественной палате Свердловской области, где сегодня должны выбрать представителя в федеральную ОП, продолжается неразбериха и сумбур. Помимо того, что заседание засекретили от журналистов, скрыв повестку и выбрав в качестве места проведения резиденцию губернатора, куда без предварительной аккредитации не попасть никому, оказалось, что проект повестки не согласовали даже с председателем ОПСО.

Об этом рассказал сам глава палаты Сергей Полыганов. Он разослал гневное письмо в аппарат Общественной палаты и другим членам ОПСО. Оказалось, что вопреки регламенту проект повестки очередного заседания не был согласован с председателем палаты, а участников не предупредили о том, что заседание вообще состоится. «Почему аппарат ОПСО не уведомил о проведении заседания за 10 дней? Мне, как секретарю ОП, никто не присылал предложения по повестке заседания. Я не формировал повестку заседания. Что это за повестка, по которой собирают членов ОПСО?», – пишет Полыганов.

Напомним, . Она не была проведена должным образом – сегодня утром записаться на посещение заседания уже было нельзя, а накануне никаких объявлений на сайте Общественной палаты или иного оповещения о заседании не было. Проблема также заключается в том, что встречу членов ОПСО перенесли в резиденцию губернатора области, куда нельзя попасть без включения в специальный список приглашенных.

Новый День: Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ)
Новый День: Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ)

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

Вес упавшего с Музкомедии куска крыши – 500 килограммов, ремонт должен был начаться летом. / В Екатеринбурге исчез осужденный экс-депутат: по тревоге подняты оперативные управления полиции и ГУФСИН. / Суд по делу Соколовского: допрос свидетелей. ОНЛАЙН-трансляция.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter