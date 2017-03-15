Парадокс: повестку общественной палаты забыли согласовать с секретарем (СКРИНЫ)

Публикации за 15.03.17

В Общественной палате Свердловской области, где сегодня должны выбрать представителя в федеральную ОП, продолжается неразбериха и сумбур. Помимо того, что заседание засекретили от журналистов, скрыв повестку и выбрав в качестве места проведения резиденцию губернатора, куда без предварительной аккредитации не попасть никому, оказалось, что проект повестки не согласовали даже с председателем ОПСО.

Об этом рассказал сам глава палаты Сергей Полыганов. Он разослал гневное письмо в аппарат Общественной палаты и другим членам ОПСО. Оказалось, что вопреки регламенту проект повестки очередного заседания не был согласован с председателем палаты, а участников не предупредили о том, что заседание вообще состоится. «Почему аппарат ОПСО не уведомил о проведении заседания за 10 дней? Мне, как секретарю ОП, никто не присылал предложения по повестке заседания. Я не формировал повестку заседания. Что это за повестка, по которой собирают членов ОПСО?», – пишет Полыганов.

Напомним, ранее аппарат ОПСО напортачил с аккредитацией журналистов. Она не была проведена должным образом – сегодня утром записаться на посещение заседания уже было нельзя, а накануне никаких объявлений на сайте Общественной палаты или иного оповещения о заседании не было. Проблема также заключается в том, что встречу членов ОПСО перенесли в резиденцию губернатора области, куда нельзя попасть без включения в специальный список приглашенных.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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