«Мою дочь избили, и никому ничего не было», – екатеринбуржец рассказал еще об одном инциденте в школе № 109, прославившейся поножовщиной (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 15.03.17

В школе, где накануне девочка порезала ножом свою ровесницу, были еще случаи насилия. Месяц назад во дворе образовательного учреждения была жестоко избита 9-летняя девочка. Нападавшие известны – они ученики этой же школы, но никаких мер, со слов родителей ученицы, руководством школы не предпринято до сих пор.

Как рассказал NDNews.ru екатеринбуржец Евгений Е., месяц назад (2 февраля) ужасная история произошла с его 9-летней дочерью. Около 17:30 девочка шла с урока по музыке (школа искусств располагается в этом же здании) в садик за маленьким братом, где должна была встретиться с родителями. Во дворе школы ее остановила компания из 5 человек, учащихся 5-6 классов этой же школы. В наступившей темноте компания начала преследовать девочку, загнала ее в гаражи, расположенные рядом. Словесные оскорбления быстро переросли в избиение. «Мою дочь, упавшую от первых же ударов, пинали по лицу и животу. Она плакала и кричала, но это только веселило истязателей, – рассказывает отец девочки. – Когда мы нашли дочь, всю истерзанную, в крови и слезах, я позвонил классной руководительнице с просьбой предоставить записи с видеокамер, которые стоят во дворе школы. Она попросила меня отложить вопрос на утро следующего дня, так же, как и визит в полицию. Видимо, не хотела афишировать происшествие. На следующее утро классный руководитель сказала, что камеры не достают до того места, где компания избивала девочку».

Сразу после разговора со школой Евгений написал заявление в полицию, девочка прошла медицинское освидетельствование – побои зафиксированы. Но на этом расследование инцидента заглохло.

«В комиссии по ПДН мне сказали, что мальчики еще маленькие и не достигли возраста, когда могут отвечать за свои поступки. И что ответ об этом они мне пришлют по почте. От школы – ни звука. Ни классная руководительница, ни завуч, ни оба психолога, ни директор – никаких телодвижений, хотя все они в курсе этой истории. И что получается? Все законные методы я опробовал, они не работают. Мне сейчас надо самому идти их жизни учить?! Или с отцами этих парней разбираться?!» – негодует Евгений.

Очередной же случай страшного насилия, как ранее сообщал NDNews.ru, в школе № 109 произошел 13 марта: восьмиклассница в рамках выяснения отношений 2 раза полоснула оппонентку ножом. Комментарием директора учебного заведения Андрея Ивонина было: «Мы сами в шоке!».

Екатеринбург, Таисья Исупова

Екатеринбург. Другие новости 15.03.17

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