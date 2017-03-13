Школьница ударила сверстницу ножом в шею и грудь – подробности ЧП

Публикации за 13.03.17

Прокуратура огласила новые подробности сегодняшнего нападения 14-летней школьницы с ножом на сверстницу.

Как сообщила NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по уточненным сведениям, инцидент произошел днем 13 марта в Екатеринбурге. Ученица 8 класса лицея №109 ударила сверстницу ножом в область шеи и груди. «Прокуратура Ленинского района города ведет по данному факту проверку. Устанавливается, где находился классный руководитель во время инцидента, опрашиваются педагоги, чтобы стало понятно, был ли конфликт между детьми, какой мог быть мотив для нападения», – отметила собеседница агентства.

Прокурорские работники уже внесли директору лицея представления, так как не была обеспечена безопасность нахождения детей в учебном заведении.

СКР возбудил по факту ЧП уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). «На месте происшествия работу следователей координирует руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбурга областного СКР. Следствием рассматриваются и проверяются несколько версий произошедшего, в том числе, личная неприязнь», – сообщали ранее в ведомстве, добавляя, что назначена судебная медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью потерпевшей. Решается вопрос о предъявлении 14-летней девочке обвинения.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 13.03.17

По факту обнаружения в Серове младенца без головы возбуждено уголовное дело. / Депутаты потребуют у Куйвашева отчета по расселению детей-сирот. / Гособвинение назвало сроки для силовиков, обвиняемых в пытках в ОМВД Заречного. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»