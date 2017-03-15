АСВ о забалансовых вкладах: клиенты, ищущие максимальные ставки, провоцируют банки на мошенничество

Публикации за 15.03.17

Агентство по страхованию вкладов пришло к выводу, что рост числа забалансовых вкладов провоцируют в том числе сами вкладчики – те, которые относят свои деньги кредитной организации, предложившей максимальную ставку. Сбербанк уже «придумал» наказание для них: увеличить срок выплаты страховки с двух недель до шести месяцев. Эксперты указывают, что вкладчики нести ответственность за нарушения банков не должны, более того, нарушение принципов выплаты страховки может привести к тому, что население откажется отдавать свои средства финорганизациям.

Как ранее писал NDNews.ru, проблема скрытых вкладов обнаружилась еще два года назад. При санации банков, у которых отозвали лицензии, выявлялись миллиарды рублей неучтенных вкладов. При этом банкиры продолжают злоупотребления. По данным АСВ, в 2016 году были обнаружены забалансовые вклады на сумму более 50 миллиардов рублей. Это своеобразный рекорд. Как сообщает сегодня «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, накануне на заседании совета директоров АСВ обсуждалась проблема резкого роста забалансовых вкладов, выявляемых в банках после отзывов лицензий. На заседании посчитали, что рост так называемых тетрадочных вкладов провоцируют в том числе сами заемщики. Точнее – «профессиональные» вкладчики (или серийные), этот термин ряд банкиров попытались ввести в оборот пару лет назад, предлагая считать ими людей, которые принципиально ищут банки с максимально высоким процентом, не обращая внимания на их надежность, и размещают в них сумму в пределах застрахованных государством 1,4 млн рублей.

Как указывает «Коммерсант» со ссылкой на данные АСВ, за все время существования системы страхования вкладов почти 160 тыс. вкладчиков более трех раз получали страховое возмещение, а почти 3 тыс. из них получали страховое возмещение более 20 раз. На таких вкладчиков приходится около 40% всех выплат АСВ. Именно такие вкладчики спровоцировали появление мошенничества с забалансовыми вкладами. «Раньше владельцы банков делали акцент на хищении активов, сейчас поступают проще – сразу воруют средства населения»,– отметил один из собеседников издания.

«Данная схема не сильно отличается от вывода активов, но вывод активов прежде всего касается кредиторов второй и третьей очереди, а данная схема затрагивает категорию клиентов, чьи средства по закону застрахованы, и отсутствие страхования выясняется уже после отзыва лицензии», – прокомментировал журналистам главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. И он же предложил способ борьбы с «тетрадками»: «Достаточно увеличить срок выплат страхового возмещения до шести месяцев с нынешних двух недель, тогда вкладчики не смогут оперативно перекладывать средства, практически не теряя дохода».

«Сразу скажу, что этот термин – «профессиональные» вкладчики – вызывает вопросы. Обычный человек, который делает вклад, ищет, куда вложить деньги, он на что должен опираться? Это абсолютно рациональное поведение, искать максимальную ставку по вкладу. Проблема забалансовых вкладов – это нарушения банков, а почему за нарушения банков должны отвечать вкладчики? Неужто они специально выбирают банки, которые вот-вот останутся без лицензии? Я люблю приводить такой пример: вы приходите в аптеку, чтобы купить аспирин, а вам продают мел. А после вам говорят – мол, сами виноваты, надо было химические опыты провести, убедиться, что это реально аспирин. Глупо? Приходя в аптеку, не надо быть фармацевтом, аналогично с банками, вкладчик не должен переживать о финансовом состоянии банка, для этого есть специальный государственный орган», – прокомментировал корреспонденту NDNews.ru финансовый аналитик Константин Селянин. Он отметил, что даже для него, специалиста с 20-летним стажем, с ходу определить надежность банка не так-то просто – и для этого не всегда достаточно просто изучения отчетности, нужна инсайдерская информация, так как все чаще после отзыва лицензии звучат формулировки о предоставлении банком неверной финансовой отчетности. А, кроме того, ЦБ отзывает лицензии уже после того, как у банка появились серьезные проблемы – а если даже регулятор не может вовремя предугадать приближающийся крах очередной финорганизации, как это можно требовать с рядового вкладчика.

При этом Селянин указывает – если государство решится на манипуляции с системой страхования, вкладчики могут вообще не доверить свои деньги кредитной организации: «То, что люди вообще несут деньги в банк, это, в том числе, связано с появлением закона о страховании и его понятной работой. И понятно, что пару недель в случае чего вкладчик может подождать, но полгода – это слишком долго. Это уже аргумент в принципе свои деньги не доверять. Систему страхования ни в коем случае подрывать нельзя». Впрочем, эксперт надеется, что такие высказывания – это попытка «прощупать почву», посмотреть реакцию населения. Разговоры о том, что нужно увеличивать сроки выплат уже были и пока к реальным законопроектам не приводили. «Говорят то об увеличении сроков, то об исключении из страхования ИП. Я надеюсь, что такие инициативы на уровне слухов и останутся», – резюмировал аналитик.

Добавим, ранее борьбу с неучтенными вкладами граждан предлагалось вести через создание единого реестра вкладов, который должно вести АСВ. Но против этой идеи высказались и банкиры, и правозащитники, и в самом Агентстве – одни указали на возможную утечку информации, другие на то, что издержки, которые понесут банки в случае создания реестра, обязательно перелягут на плечи граждан.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.03.17

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