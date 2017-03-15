«Под видом безобидных йогов пропагандируют ненависть к государству»: в уральском полпредстве обсудили, как спасать Россию от тоталитарных сект

Публикации за 15.03.17

В уральском полпредстве сегодня обсудили первые итоги работы резонансного закона «о миссионерской деятельности», который действует с лета 2016 года. Норма вводит запрет на пропаганду насилия, экстремизма и ущемления прав человека под видом любой религиозной деятельности. Как выяснилось, наиболее законопослушными в этом плане оказались представители Русской православной церкви. Более того, некоторые участники совещания увидели в РПЦ источник спасения России от западного влияния и предложили поддержать церковных деятелей деньгами из бюджета, передает корреспондент NDNews.ru.

Федеральный закон о «миссионерской деятельности» связан с несколькими ограничениями. Документ устанавливает места, где разрешается проповедовать религиозные учения и ограничивает круг лиц, которые имеют право на миссионерскую деятельность. В особом порядке оговаривается работа миссионеров-иностранцев на территории России. Полпред Игорь Холманских отметил, что такие меры позволят защитить российских граждан от «многоликого зла», под которым скрываются тоталитарные секты и религиозные экстремисты. «Раздавались голоса, что норма якобы ограничит свободу вероисповедания. Но это пример превратного понимания свободы. Как говорили великие философы прошлого, свобода – это осознанная необходимость. Под необходимостью здесь понимаются нравственные нормы, выработанные тысячелетним опытом человечества. Свобода заключается в выборе либо осознано принять этические нормы, либо отвергнуть их и обречь себя и общество на распад. Высокая миссия веры – помочь обществу сделать правильный выбор», – заявил полномочный представитель президента.

Любые сомнения по поводу эффективности закона также отмел приглашенный на совещание депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, правоохранителям давно пора заняться «деструктивными сектами», которые финансируются из-за рубежа. «Под видом безобидных йогов встречаются изощренные движения. Они зомбируют население и отнимают имущество у людей. А многие секты открыто пропагандируют ненависть к государству, призывают к отказу от службы в армии, отказаться от уплаты налогов. Это прямой путь к социальной напряженности и развалу страны», – пустился в рассуждения парламентарий. Со слов депутата, в УрФО есть некие движения, напрямую связанные с «фашистскими сектами на Украине, которые развязали кровавый Майдан». Правда, конкретных примеров таких организаций на Урале Гаврилов так и не назвал.

Парламентарий также поддерживает передачу Русской православной церкви госимущества и предложил финансировать из федерального бюджета социальные центры при РПЦ. Кроме того, депутат-коммунист продвигает идею о введении уроков православия в школах, которые, по его словам, воспитывают «духовную любовь к Родине» и спасут страну от западного влияния. «Россия имеет тысячелетнюю историю, у нас уникальная культура и цивилизация. Нас не надо учить демократии», – заявил депутат Госдумы от КПРФ.

Тем не менее, правоприменительная практика по закону о «миссионерской деятельности» на Урале пока не богатая. По данным представителей Минюста, за второе полугодие 2016 года в Уральском федеральном округе не выявлено ни одного нарушения в этой сфере. Прокуратура за этот промежуток успела привлечь к административной ответственности жителя Ноябрьска, который на улице разъяснял прохожим учение кришнаизма. А в Свердловской области была оштрафована на 50 тысяч рублей «Церковь христиан веры евангельской», которая распространяла незаконную литературу. На экстремистских материалах за последние два года попадались мусульмане Свердловской, Тюменской и Курганской областей и организация «Свидетели Иеговы» – всего было зарегистрировано 18 таких случаев.

Активную работу правоохранители ведут и в социальных сетях, где ищут посты, оскорбляющие чувства верующих. Прокуроры добились признания 150 материалов экстремистскими и блокировали к ним доступ через Роскомнадзор. Всего за прошлый год генпрокуратура по УрФО выявила более 3 тысяч нарушений по экстремизму, в суд было заявлено 565 исков. Кроме того, за 2016 году было возбуждено 127 уголовных дел по экстремизму, что на четверть больше, чем в 2015 году, – было заявлено на совещании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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