Новым главой Невьянска стал председатель местной думы

Публикации за 16.03.17

В Невьянске завершился конкурс по избранию нового главы города. Рассмотрев четырех кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, депутаты гордумы отдали предпочтение своему председателю – Александру Берчуку, который временно исполнял обязанности главы с ноября 2016 года.

Как сообщили в гордуме, кроме Александра Берчука в финал конкурса прошли врио главы администрации Федор Шелепов, замглавы Станислав Делидов и возглавлявший город в начале нулевых Степан Назаров, который запомнился тем, что предложил сделать Невьянск и итальянскую Пизу городами-побратимами в связи с наличием в них знаменитых башен.

Напомним, пост главы города стал вакантным в ноябре в результате поствыборных рокировок: бывший управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов был избран депутатом заксобрания от «Единой России», а бывший мэр Невьянска Евгений Каюмов – назначен на его место. В этот раз глава Невьянска впервые был избран не в результате прямых выборов, а по конкурсу.

Невьянск, Служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 16.03.17

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