Хотели как в Казани, а получилось никак: Музей СССР без экспонатов и концепции открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

Публикации за 16.03.17

В Екатеринбурге сегодня состоялось открытие Музея советского быта «Сделано в СССР». Побывав в подобном музее в Казани, его создатели решили и на Урале открыть место, куда можно прийти и окунуться в прошлое. Но получилось из рук вон плохо: по стенам двух этажей особнячка в центре Екатеринбурга «размазаны» редкие открытки и пластинки разных эпох, висят платья из бабушкиного комода, пахнущие нафталином. А в комнатах, которые должны показать, как жили простые советские товарищи, нет души: здесь живут вещи из 60-х и 90-х, но живут они своей жизнью, отдельной от человеческой. Почему музей в Екатеринбурге открывать пока не стоило и как все можно исправить – в материале NDNews.ru.

Кто бывал в Казани, наверняка заглядывал в Музей социалистического быта, расположенный за углом главной туристической улицы. Джинсы рок-звезд по стенам, стенды с редкими экспонатами Олимпиады-1980, гардероб панков и примерных советских школьников, разные пластинки, приемники, проигрыватели, телевизоры – намешано все, что только можно. Но это интересно. Можно напялить лыжную шапочку и, сделав сэлфи, потом сравнить с аналогичной фотографией своих родителей. Или надеть парики, очки и прикинуться «Битлз», поиграв на настоящей барабанной установке. Или кинуть жетончик и пострелять в автомат «Морской бой». Или, или, или – там масса интерактивных занятий для каждого. Музей в Казани – действительно место, где можно провести несколько часов и не заметить этого.

Побывав в казанском музее, Ирина Светоносова с друзьями решила, что и в Екатеринбурге должно быть что-то подобное, – признавалась еще до открытия музея Ирина в СМИ. И начала собирать экспонаты: с бабушкиных антресолей, из родительского гаража, у друзей. Идея была такая: воспроизвести советский быт – обычные жилые комнаты разных людей. Чтобы те, кто скучает по прошлому или отчему дому, могли прийти и окунуться в атмосферу СССР с головой. Но получилось не очень, если не сказать – совсем плохо. Причин много.

Двухэтажный особняк на углу Ленина и Сакко и Ванцетти – место проходное, в центре города. И завлечь сюда потенциального туриста или просто горожанина было бы легко. Если бы было чем завлекать. Открыли «Сделано в СССР» явно рано, не доработав. Экспонатов крайне мало, все они из разных эпох и намешаны непонятно, по какому признаку. Чтобы скрыть тот факт, что для музея двух проигрывателей и пары кресел мало, создатели развешали по стенам пластинки, карточки, плакаты – могло бы быть миленько и даже атмосферно. Если бы между всеми этими открытками не было метровой пустоты, точней не пустоты – пластиковых панелей, оставшихся, видимо, от прошлых арендаторов. Добавьте сюда непонятно что на потолке и полу, отсутствие нормального освещения – и получите то, чем сегодня является музей.

Комната номер один – прихожая: вешалка с плащом и коньками, зеркало – всё. Комната номер два: ковер на полу, телевизор – всё. В третьей комнате повеселее. Она – точная копия бабушкиной квартиры, ну или квартиры прабабушки, прапрабабушки – кому как. Панцирная кровать, два кресла, телевизор и телефон. Еще одна комната – гостиная: кресла, серванты с хрусталем, на столе печатная машинка и чай – к слову, из пакетиков, современный. И так далее и тому подобное. Каждая комната кроме скуки, уныния и вопроса «Зачем все это вытащили из папиного гаража?» не вызывает ничего. Ни тоски по детству/юности, ни ностальгии, ни любопытства.

Но не будем совсем злобными. Идея сделать музей, хоть и не нова, но сама по себе не ужасна. Если делать это хорошо. И создателям музея в Екатеринбурге не стоило торопиться с открытием, чтобы отбить продажей билетов аренду простаивающего впустую особняка в центре города. Стоило сначала продумать детально концепцию – что это будет? на кого рассчитано? Затем собрать больше – значительно больше! – интересных экземпляров (ну вы же были в Казани, сами все видели). Сделать в особнячке пусть и дешевый, но стилизованный под СССР ремонт. Выставить какой-то свет. Включить музыку. Придумать историю каждой вещицы и каждой комнаты. И уже затем звать гостей на торжественное открытие.

Сейчас этот музей может спасти только перезагрузка. Или позовите хороших актеров, которые устроят крутой интерактив, сами переоденьтесь в ситцевый халат и бигуди. Встречайте гостей водкой в граненом стакане или советским шампанским в хрустале, дайте каждому чебурек и налейте чай со слоном (а не из пакета). И, возможно, кто-то и не заметит, что 4/5 пространства музея сегодня – без экспонатов. На крайний случай – придумайте для музея квест по советским фильмам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Александр Саливанчук

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