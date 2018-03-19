Музей советского быта в Екатеринбурге переезжает и объединяется с антимузеем компьютеров (ФОТО)

В Екатеринбурге музей советского быта «Сделано в СССР» переезжает из старинного особняка на Сакко и Ванцетти, где проработал ровно год. Хозяйка приняла решение не продлять аренду. Экспозиция разместится в бывшем офисном здании на Чебышева и объединится с антимузеем компьютеров.

Напомним, музей советского быта «Сделано в СССР» открылся в Екатеринбурге ровно год назад, в марте 2017 года. Экспозиция размещалась в двухэтажном старинном особняке на улице Сакко и Ванцетти, 40. За это время в музей приносили все новые и новые вещи, относящиеся к эпохе 60-90-х годов ХХ века. Теперь все это богатство перевезут на новую площадку.

«Музей Советского Быта в Екатеринбурге работает на Сакко и Ванцетти, 40 до конца марта. Далее по этому адресу он работать больше НЕ БУДЕТ, – сообщила сегодня в фейсбуке хозяйка музея Ирина Светоносова. – С апреля музей переезжает на новый адрес и объединяет свои усилия с Антимузеем Компьютеров и игр. Новое пространство будет называться «Фабрика «АртПозитив». Формат моего музея с любимыми локациями и фотозонами обязательно сохранится, но добавится множество других необычных активностей. Кроме того, мы открыты к любому виду сотрудничества на благо любимого Екатеринбурга и его жителей».

С апреля окунуться в атмосферу СССР можно по адресу: ул. Чебышева, 4 (Ленина – Восточная). Хозяйка музея уточнила, что ее никто из особняка не выгонял. Здание сдавалось в аренду, и было принято решение не продлять договор.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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