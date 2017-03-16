Земля на ВИЗе стала яблоком раздора между мэрией и бывшим вице-мэром Крицким (ФОТО) / На градсовете всплыла правда о «поспешных» правках в генплан

Публикации за 16.03.17

На сегодняшнем градостроительном совете в администрации Екатеринбурга вспыхнул конфликт, абсолютно невообразимый еще пять лет назад: Михаил Вяткин чуть было не разругался с Владимиром Крицким. Бывший главный архитектор города, а ныне – председатель градсовета, отклонил концепцию застройки, предложенную бывшим вице-мэром по строительству, а ныне депутатом гордумы и управляющим строительной компании ЛСР. Крицкий в ответ заявил, что при создании концепции действовал из альтруистических побуждений.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Владимир Крицкий представил на суд градсовета разработанную по его заказу и за его счет концепцию застройки берега Верх-Исетского пруда, в которую входят выставочный комплекс под Экспо-2025, жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания – всего около 500 га. Непосредственно автором концепции стал Дмитрий Земов из студии дизайна и архитектуры Ze-Moov, причем Михаил Вяткин сразу дал понять, что настроен критично, заявив: «В интернете ваша компания числится разработчиком интерьеров».

Говоря о самой концепции, Дмитрий Земов сообщил, что за основу была взята концепция Экспо-2020, разработанная в 2012 году, но авторы ее существенно переработали. Самое существенное изменение – перенос собственно выставочного комплекса «Экспо» с набережной Верх-Исетского пруда на запад, за периферийное транспортное кольцо, к озеру Здохня. На том же месте, где прежде планировался выставочный комплекс, ЛСР предлагает построить многоэтажные офисные здания, а в глубине квартала за ними – жилые дома. По прежней концепции, напротив, часть жилого массива «уходила» от пруда за транспортное кольцо.

Первое же упоминание об Экспо-2025 вызвало резкую реакцию Михаила Вяткина: «Заявку на проведение в Екатеринбурге Экспо-2025 еще никто не подавал! Никто не ставил вам задачу разрабатывать концепцию выставочную центра, и никто не мог ее поставить!» Если же принять на веру, что Экспо все-таки состоится, продолжил Вяткин, то надо учесть мнение западных архитекторов, которые консультировали город при разработке предыдущей концепции. «Приезжал испанский архитектор, убеждал, что «Экспо-центр» надо ставить как можно ближе к берегу, предлагал даже завести каналы, как в Венеции, – напомнил Вяткин. – А вы хотите выставку в болото, к Здохне загнать, а на ее месте жилье построить!»

Представитель городской мастерской генплана Руслан Габдрахманов Вяткина поддержал. Он заявил, что предложенная ЛСР концепция не соответствует утвержденной постановлением главы города № 4038 схеме зонирования, а также не соответствует генплану каркас магистральной уличной сети. «Город вообще на эту разработку разрешение давал?» – поинтересовался бывший главный архитектор области Григорий Мазаев. Услышав, что нет, продолжил: «А то придет следующий заказчик и предложит построить там меткомбинат!». На это ему пояснили, что за свой счет концепцию может разработать каждый – просто без утверждения градсоветом она не будет иметь юридической силы. Бывший ректор УрГАХА Александр Стариков предположил, что «за наши болота экологи грудью встанут, и начнут писать в ООН: не надо нам выставки, оставьте наше болото!»

Владимир Крицкий

Владимир Крицкий, защищая свою концепцию, заявил, что ни одному градостроительному документу она не противоречит, и посоветовал бывшему коллеге внимательно изучить изменения в генплан и правила землепользования, принятые гордумой в декабре 2015 года. Они, в частности, разрешили компании «Стройтек» возводить жилые дома там, где прежде было зарезервировано место под «Экспо». «Эти изменения были приняты впопыхах, без обсуждения, – признался Вяткин. – Мы так спешили, потому что с нового года город лишался градостроительных полномочий».

По поводу же Экспо-2025, на участие в котором Екатеринбург еще не заявлялся, Владимир Крицкий представил целую подборку материалов СМИ, в том числе анализ совещания у вице-премьера Дворковича, где возможными претендентами на Экспо-2025 назывались три города: Нижний Новгород, Екатеринбург и Ижевск. «Вы хотите подвести губернатора, лишить регион возможности подготовиться и подать заявку? – возмутился бывший вице-мэр. – У нас должно быть что ответить, когда вопрос будет поднят на уровне Федерации».

После почти двухчасовой дискуссии концепция была отклонена, однако Михаил Вяткин постарался сделать это тактично: «Я хочу лично поблагодарить Владимира Павловича Крицкого, который прекрасно знает город, известен своей смелостью и своей хваткой. Он показал нам болевые точки, которые следует учесть при дальнейшем освоении этой территории. Изменения в генплан 2015 года были ошибкой, потому что правила землепользования меняли впопыхах. Строить там секционные дома, как делает сейчас «Стройтек», преступление, надо изменить, пока не поздно. Опоздать с подачей заявки на Экспо-2025 также нельзя. Предлагаю концепцию отклонить, но снова задуматься о комплексном развитии этой территории».

За пределами зала заседаний Владимир Крицкий заявил журналистам, что действовал исключительно в интересах города. По его словам, из участка в 500 га компания ЛСР контролирует только 14 га, или 2,5%. Остальные 97,5% земли принадлежат разным собственникам. Сто гектаров относятся к категории неразграниченных земель, которыми, напомним, распоряжается МУГИСО. «МУГИСО не выставляет их на аукцион, так как нет концепции застройки. В прошлом году я пришел в минстрой, мне там сказали: выходи с концепцией на градсовет, я подготовил концепцию и вышел, никаких скрытых мотивов у меня нет», – сообщил Крицкий, пролив, наконец, свет на свои истинные мотивы – поучаствовать в освоении правобережного ВИЗа.

Напомним, 4 года назад съемочная группа агентства побывала на месте будущего «Экспо-центра». Как оказалось, место «для Экспо» на берегу Верх-Исетского пруда выглядит по-настоящему депрессивно, а местные жители уже тогда не верили в «светлые перспективы» района.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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