«Сами виноваты»: свердловские депутаты отказались решать проблему сноса домов на «газовых» участках

Публикации за 16.03.17

В Свердловской области набирает обороты практика сносов частных домов, построенных вблизи газопроводов. При этом владельцы часто даже не подозревают, что их жилье находится в опасной зоне. Газовики винят в неразберихе муниципальные власти, которые выдают жителям участки без предупреждения о газовых сетях. Областные депутаты, напротив, возлагают ответственность за уведомления на собственников газопроводов. В любом случае хозяева «приговоренных» домов остаются в проигрышной ситуации, так как им трудно добиться компенсации за снос.

Как передает корреспондент NDNews.ru, обсудить проблему предложил депутат Вячеслав Вегнер на заседании жилищного комитета заксо. По словам парламентария, по области чуть не ежедневно выявляются нарушения охранных зон. Особо отличились Сухой Лог и Невьянск, где жители через «дачную амнистию» приватизируют земельные участки, а затем строят на них трехэтажные дома и разводят хозяйственную деятельность, например, могут пробурить скважину на колодец непосредственно рядом с газопроводом. «Уже были случаи взрывов, от домов не осталось ничего, кроме фундамента. Когда ко мне на прием приходят люди и спрашивают, что делать, я им советую подавать в суд на муниципалитет. Ведь в администрации их не предупредили о газопроводе, когда выдавали разрешение», – отметил Вегнер.

В свою очередь представитель «Уралтрангаза» попросил депутатов оказать влияние на органы МСУ: «Это крик души. Пусть муниципалитеты учитывают наши ограничения. Людям никто не будет компенсировать снос домов, пока они не подадут в суд на местные власти, которые, конечно, говорят, что денег нет».

Но предложение было воспринято скептически. Министр строительства Свердловской области Михаил Волков заявил, что газовая компания сама должна позаботиться о внесении ограничений в кадастровые документы, и если муниципалитеты выдают жителям разрешения на строительство, значит, они не в курсе таких ограничений. Депутат Виктор Якимов отметил, что данный вопрос находится не в компетенции заксобрания, так как МСУ и государственная власть разделены. «Правда что ли? А почему вы тогда забираете полномочия у муниципалитетов?», – оживился Вегнер, но Якимов сразу пресек опасную дискуссию. Председатель комитета Валентин Лаппо добавил, что незнание жителей о газопроводе не освобождает их от последствий в виде сноса домов и предложил направлять все претензии газовикам. Представители прокуратуры также поддержали мнение парламентариев и «Уралтрансгазу» пришлось уйти ни с чем.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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