В Сухом Логу у местных жителей из-за газовиков отобрали дома (ВИДЕО)

Публикации за 30.03.17

В Сухом Логу местных жителей «Уралсевергаз» оставил без домов. Почти два десятка семей были вынуждены переселиться из-за газпроспределительной станции. Уже после покупки участков и строительства люди узнали, что их дома оказались в охранной зоне газовиков. По решению суда, дома на улице Калинина стали сносить.

Жильцы в ответ стали подавать иски в суд на администрацию, чтобы добиться компенсации за потерянные дома.

Сухложец Дмитрий Еременко, смог взыскать с городской администрации около трех с половиной миллионов рублей. По его словам, удивительно, почему глава города – господин Суханов подписывал им разрешения на строительство, а в итоге домов они лишились. «Люди просят участки, им выделяют, они строятся, а потом выясняется, что здесь охранная зона», – возмущается собеседник агентсва.

Напомним, эта проблема стала темой отдельного обсуждения в свердловском заксобрании. Депутат Вячеслав Вегнер на заседании жилищного комитета заявил, что по области чуть не ежедневно выявляются нарушения охранных зон. Особо отличились Сухой Лог и Невьянск, где жители через «дачную амнистию» приватизируют земельные участки, а затем строят на них трехэтажные дома и разводят хозяйственную деятельность, например, могут пробурить скважину на колодец непосредственно рядом с газопроводом. «Уже были случаи взрывов, от домов не осталось ничего, кроме фундамента. Когда ко мне на прием приходят люди и спрашивают, что делать, я им советую подавать в суд на муниципалитет. Ведь в администрации их не предупредили о газопроводе, когда выдавали разрешение», – отметил Вегнер.

Сухой Лог, служба информации РИА «Новый День»

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