Эксперты видят в «деле Юревича» конфликт местных элит и обстоятельность силовиков / Следователи уральских регионов «соревнуются» в успехах

Публикации за 17.03.17

Возбуждение уголовного дела в отношении бывшего челябинского губернатора Михаила Юревича вызвало появление множества версий. Одни эксперты указывают на то, что экс-чиновник оставил за спиной у себя в регионе большое количество недоброжелателей. Другие – что у правоохранительных органов, которые «разрабатывали» его на протяжении нескольких лет, наконец появились веские основания для возбуждения дела. Но в том, что дело закончится реальном судебным процессом, политологи сомневаются.

«Это местная история, – считает президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. – Тема длилась долго. Никто не давал показания на Юревича. Но, видимо, Тесленко не устоял. Ресурсы в дело были вложены серьезные. При этом суды по Сандакову и Цыбко идут ни шатко ни валко. Какого-то федерального сигнала тут нет». По мнению эксперта, история может закончиться объявлением Юревича в розыск, в то время как сам он, скорее всего, останется на ПМЖ в Израиле. Или, как вариант, дело может быть в какой-то перспективе прекращено. «Прецеденты были – бизнесмены Гуцериев, Евтушенков», – напомнил Минченко.

Политолог Олег Матвейчев склонен видеть в возбуждении уголовного дела именно сейчас особенность стиля работы российских силовиков. «Процесс правосудия в России очень медленный, поэтому все так долго. Не думаю, что здесь замешана политика, правоохранители далеки от нее», – считает Матвейчев.

Сами участники политических процессов в этом далеко не уверены. По мнению бывшего лидера Партии пенсионеров Евгения Артюха (в 2016 году Юревич был включен в список кандидатов в ГД от этой партии), для экс-губернатора дело может закончиться печально, причем отчасти он сам спровоцировал развитие ситуации своими неосторожными высказываниями. Но первопричину все же следует искать в регионе. «Когда возникла конфликтная ситуация в связи с тем, что РППС выдвинула Юревича, когда чиновники АП в момент съезда начали звонить и требовать его и еще ряд кандидатов убрать из списка, все это было очень странно. Ведь сам Володин, еще работая в АП, настраивал нас на то, чтобы мы в выборах участвовали по-настоящему, чтобы выборы были конкурентными… Говорят, что у Юревича конфликт с Аристовым, и Аристов лично решал вопрос с Володиным, чтобы Юревича не пустили в Госдуму. Рассказывали мне также про некие условия этих договоренностей и про то, кто из депутатов ГД от Челябинской области участвовал в этом процессе. Но я не исключаю и политического момента в уголовном деле, так как после того, как возник конфликт и Юревича стали не пускать в Госдуму, он давал интервью СМИ, в которых достаточно критично оценивал ситуацию. Самым непозволительным с точки зрения нынешних политических раскладов было его интервью BBC, в котором он не стеснялся в выражениях. После этого интервью мне некоторые люди говорили: зря он его дал, сейчас его будут «мочить» и в итоге бизнес заберут. Хотя что там на самом деле у Юревича было, я понятия не имею», – поделился соображениями Евгений Артюх.

Добавим, что громкие уголовные дела в отношении крупных чиновников в последние годы – не редкость, так что любому политику, мечтающему жить «долго и счастливо», следует иметь это в виду. Доказательства этому находятся не только в Челябинской области, но и в соседней Свердловской. Со стороны даже может показаться, что правоохранители двух уральских регионов устроили некое соцсоревнование: если на Южном Урале возбуждены дела в отношении Тесленко, экс-сенатора Цыбко и бывшего вице-губернатора Сандакова, то на Среднем – под следствием оказалось почти целое министерство, да еще одно из самых коррупциогенных, мингосимущества. Кроме того, следственные действия велись в отношении бывшего министра транспорта Александра Сидоренко. Не исключено, что появятся и другие.

Челябинск, Москва, Евгения Вирачева

Челябинск, Москва. Другие новости 17.03.17

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