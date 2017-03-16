Кто «слил» Юревича? Версии

Публикации за 16.03.17

Дело экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича может быть связано с расследованием в отношении бывших руководителей главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Бориса Колесникова и Дениса Сугробова.

Как уже сообщал «Новый День», четвертое следственное управление Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения в 2012 году Михаилом Юревичем взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Напомним, самого Тесленко в сентябре 2014 года признали виновным в получении взяток на сумму более 60 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования и приговорили к 7 годам лишения своды в колонии строгого режима со штрафом 300 миллионов рублей.

Эта история связана с делом сотрудников МВД, которым вменяют организацию преступного сообщества, превышение полномочий, фальсификацию доказательств и провокацию взяток. Главным фигурантом дела является бывший начальник главка генерал-лейтенант Денис Сугробов. Всего по делу проходят десять офицеров, в том числе заместитель Сугробова Борис Колесников, выпавший в 2014 году из окна Следственного комитета. Одним из заявителей и потерпевших по делу Сугробова был предприниматель Владимир Райзвих – владелец компании Lamitec-medical Gmbh, поставлявшей в Россию импортное медицинское оборудование.

В 2011 году внимание МВД и ФСБ привлекли поставки дорогой иностранной медтехники в ведомственную клинику управления делами президента. Силовики заподозрили чиновников, отвечавших за соответствующие госзакупки, в предвзятости при проведении конкурсов. Оперативной разработкой занимался ГУЭБиПК, и в поле зрения управления попал среди прочих и Райзвих. Как следовало из материалов дела ГУЭБиПК, при поставках техники в Челябинскую область компания Райзвиха платила 25%-ный откат, а при обыске у него нашли документы на оплату лечения семьи Юревича в размере 50 тысяч евро. «В рамках этого дела перечислялся ряд должностных лиц, которым он выплачивал те или иные суммы денег. Или оплачивал лечение самих этих лиц и их родственников на территории Германии, или просто платил им за содействие поставкам медицинского оборудования в Россию. В этом контексте Юревич упоминался. Райзвих оплачивал лечение ему и кому-то из его родственников», – цитирует РБК адвоката Сугробова Эдуарда Исецкого.

За сотрудничество со следствием Райзвиха освободили от уголовного преследования. «Сейчас предприниматель в таком положении, что может давать любые показания, лишь бы уйти от ответственности. По делу Тесленко он уже давал свидетельские показания. Они были нейтральными, никак не затрагивали Юревича. Но судя по тому, что в отношении Юревича возбудили дело, Райзвих, очевидно, что-то новое сказал», – заявил адвокат экс-губернатора Челябинской области Игорь Трунов.

Эксперты отмечают, что за время, проведенное в должности мэра Челябинска и южноуральского губернатора так и не смог выстроить отношения с руководством регионального ФСБ, а также с так называемой «Калининской семьей» и владельцем ЧЭМК Александром Аристовым. Противостояние периодически проявлялось через войну компроматов и громкие коррупционные скандалы.

Очередной такой историей стало дело Николая Сандакова, появившегося в Челябинской области по протекции друга Юревича экс-сенатора Константина Цыбко. Сандакова задержали в марте 2015 года, обвинив в вымогательстве взятки у сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова, правда, потом обвинение переквалифицировали на мошенничество и подстрекательство к неправомерному доступу к компьютерной информации. Продержав год в СИЗО, Сандакова выпустили в марте 2016 года под залог, но через неделю он вновь был задержан сотрудниками ФСБ и отправлен в СИЗО – на этот раз по обвинению в вымогательстве взятки у руководства охранного предприятия «Питон».

Отметим, что сам руководитель «Питона» Игорь Калугин это время находился под следствием за то, что незаконно получил из областного бюджета около 400 тысяч рублей. Сразу после повторного задержания Сандакова Калугина выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, а еще через 2 месяца приговорили к штрафу. Дело Сандакова, связанное с «Питоном», на днях передано в суд.

Сандаков неоднократно заявлял, что его дело сфабриковано с целью заставить давать показания против Юревича. Аналогичные заявления звучали и во время следствия по делу Цыбко, которое сейчас слушается в суде. Озерский суд, кстати , категорически отказался заслушивать показания Юревича, находящегося в Израиле, по видеосвязи, требуя, чтобы заявленный экс-сенатором, обвиняемым опять же во взяточничестве, свидетель лично явился на заседание. Юревич вернуться в Россию отказался.

Добавим, по некоторым данным Тесленко, который, по версии следствия, дал взятку Юревичу, так и не попал в колонию – все это время он находился в СИЗО ФСБ и скоро может быть освобожден по УДО.

Москва, Игорь Юров

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