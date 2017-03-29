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Челябинск

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Публикации за 29.03.17

В квартире южноуральского экс-губернатора Михаила Юревича проходят обыски

В квартире южноуральского экс-губернатора Михаила Юревича проходят обыски

Силовики нагрянули в квартиру бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Как передает корреспондент РИА , адвокаты экс-главы региона заявили о проведении в его челябинской квартире обысков. При этом юристы подчеркивают, что Михаил Юревич не живет там уже три года. Вместе с тем, по данным адвокатов, следователи намерены обыскать и квартиру Юревича в Москве.

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Напомним, бывший высокопоставленный чиновник обвиняется в получения взятки и подстрекательстве к клевете.

По данным следствия, находясь на посту южноуральского губернатора, Михаил Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 миллионов рублей.

Кроме того, чиновник, по версии следователей, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Официально обвинение Юревичу еще не предъявлено. Он находится в Израиле.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.03.17

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