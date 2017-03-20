Экс-губернатору Челябинской области выдвинуто второе обвинение / СК готов объявить Юревича в международный розыск

Публикации за 20.03.17

Бывшему губернатору Челябинской области выдвинуто еще одно обвинение.

Как сообщили агентству «Новый День»в пресс-службе Следственного комитета РФ, четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) ГСУ СК России вынесло постановление о привлечении Михаила Юревича в качестве обвиняемого в уголовном деле по факту получения взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и подстрекательства в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК РФ).

По данным следствия, находясь на посту южноуральского губернатора, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко на общую сумму 26 миллионов рублей.

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Кроме того, Юревич, по версии следователей, подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Напомним, видеосюжет вышел в прямом эфире программы «Человек и закон» на Первом канале в декабре 2012 года. После чего спустя год информация была опровергнута на том же телеканале по решению Останкинского районного суда Москвы.

«На допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в Израиле. В связи с этим по месту его регистрации направлена третья повестка, в случае игнорирования которой и неявки на допрос Юревич будет объявлен в розыск», – заявили в пресс-службе СК России.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 20.03.17

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