NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 16.03.17

Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в получении взятки

Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в получении взятки

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА в СКРФ, четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее в получении взяток обвинили самого Тесленко: в сентябре 2014 года Ленинский районный суд Челябинска признал Виталия Тесленко виновным в том, что с января по апрель 2012 года получил от руководителей двух коммерческих предприятий 42 миллиона 898 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных, а с мая по октябрь того же года южноуральский министр получил от предпринимателя еще одну взятку в размере 21 миллиона 450 тысяч рублей на поставку рентгеновского оборудования.

Тесленко свою вину в совершении преступлений признал полностью, активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 7 годам лишения своды в колонии строгого режима со штрафом 300 миллионов рублей.

Михаил Юревич, пересевший в 2014 году из губернаторского в кресло депутат Госдумы, не смог переизбраться на очередной срок и депутатской неприкосновенностью не обладает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.03.17

Челябинского «кислотного маньяка» отправили за решетку на 9 лет. / Конкурсная комиссия определилась с кандидатурами на пост главы Еманжелинского района. / Ну что, погуляем? Объявлен график праздничных дней в 2018 году. Предложение Минтруда направлено в правительство.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter