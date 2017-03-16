Экс-губернатора Челябинской области обвиняют в получении взятки

Публикации за 16.03.17

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщили РИА «Новый День» в СКРФ, четвертое следственное управление (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК России возбудило уголовное дело по факту получения взятки Михаилом Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного Юревичем на должность министра здравоохранения Челябинской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее в получении взяток обвинили самого Тесленко: в сентябре 2014 года Ленинский районный суд Челябинска признал Виталия Тесленко виновным в том, что с января по апрель 2012 года получил от руководителей двух коммерческих предприятий 42 миллиона 898 тысяч рублей за содействие в заключении госконтрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования – аппаратов искусственной вентиляции легких и инкубаторов для новорожденных, а с мая по октябрь того же года южноуральский министр получил от предпринимателя еще одну взятку в размере 21 миллиона 450 тысяч рублей на поставку рентгеновского оборудования.

Тесленко свою вину в совершении преступлений признал полностью, активно сотрудничал со следствием. Суд приговорил его к 7 годам лишения своды в колонии строгого режима со штрафом 300 миллионов рублей.

Михаил Юревич, пересевший в 2014 году из губернаторского в кресло депутат Госдумы, не смог переизбраться на очередной срок и депутатской неприкосновенностью не обладает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.03.17

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