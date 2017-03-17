Ради победы на выборах Куйвашев снимет с руководящего поста старого друга

Публикации за 17.03.17

Губернаторская кампания в Свердловской области в скором времени может преподнести наблюдателям сюрприз. Причем связан он будет не с кандидатами, а с тем, кто непосредственно занимается избирательным процессом – главой областного избиркома.

Как сообщают источники NDNews.ru, в губернаторской резиденции всерьез засомневались в способности Валерия Чайникова выполнить возложенную на него миссию. Конечно, лояльность бывшего начальника опорного пункта милиции поселка Пойковский действующему губернатору не вызывает сомнений, но вот сказать то же самое о его профессиональных качествах нельзя. До того момента, как его старый знакомый Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область и пригласил его к себе, Чайников несколько лет служил судьей арбитражного суда Самарской области и ни к политике, ни к выборам ни малейшего отношения не имел. Тем не менее, при поддержке друга-губернатора и руководителей его администрации со своими обязанностями он справлялся без особых нареканий, что и послужило основной причиной того, что в декабре 2016 года председатель ЦИК Элла Панфилова предложила переназначить его на следующий срок.

Тогда Евгению Куйвашеву казалось, что все идет наилучшим образом. Сам Чайников гордился собой и обещал оправдать оказанное доверие. В день своего переназначения он заявил журналистам, что ему предстоит большая работа по обучению членов окружных и территориальных избирательных комиссий, а также по разъяснению представителям политических партий и органов местного самоуправления порядка выдвижения кандидатов в губернаторы.

Но теперь, как говорят, что-то пошло не так. Когда началась реальная работа, выяснилось, что многие тонкости избирательного процесса бывшему милиционеру и арбитражному судье непонятны, а возраст – 58 лет – не слишком располагает к активному освоению новых знаний. Глава администрации губернатора Владимир Тунгусов, который не привык рисковать успехом из-за чужой некомпетентности, как говорят, советует Евгению Куйвашеву серьезно подумать над ситуацией, и заменить Чайникова профессионалом более высокого уровня. Больше всего на эту роль подходит хорошо знакомый Тунгусову председатель горизибркома Екатеринбурга Илья Захаров, у которого как раз истекает срок полномочий. В горизбиркоме же, по слухам, место Захарова может достаться бывшему депутату заксо Нафику Фамиеву, который остался не у дел после разгрома Партии пенсионеров в августе 2016 года. Самому же Чайникову, по данным источников, подготовят щедрый подарок к «выходу на пенсию» – например, руководство одним из областных ГУПов. Политологам такая вероятность кажется вполне возможной. «Слухи о замене Чайникова на Захарова муссируются в кулуарах власти достаточно давно. Надо признать, отзывы о профессиональных компетенциях и решимости в «деликатных» вопросах нынешнего главы облизбиркома не самые лучшие, – соглашается политолог Алексей Швайгерт. – А ведь на носу губернаторская кампания. Вполне возможно, Чайникову придется принимать не самые популярные решения – типа отказа в регистрации потенциально сильному кандидату. Или, в случае реализации скучного сценария выборов, «думать» над повышением итоговой явки неэлекторальными методами. В любом случае, велика вероятность попасть под шквальный огонь критики, возможно, даже стать главным антигероем губернаторской гонки. Поверьте, в серьезной предвыборной игре очень удобно сделать козлом отпущения именно председателя региональной избирательной комиссии – его решение, с него и весь спрос. Судя по всему, господин Чайников к вероятной роли мальчика для битья и главного оператора машины фальсификаций попросту не готов. Нет в нем той самой надежности, которая требуется при переходе определенной тонкой грани. В этом смысле Илья Захаров, я уверен, представляется более адекватной фигурой. Как минимум, он долгие годы работал в связке с нынешним главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым, видится внятным менеджером сложного избирательного процесса. В непростой момент, я уверен, он останется командным игроком и не станет в сомнениях жевать сопли: партия сказала «надо!» – комсомол ответил «есть!», – считает эксперт.

Однако нельзя умолчать и о том, что для реализации такого сценария может возникнуть очень серьезное препятствие. Это председатель ЦИК Элла Панфилова – как говорят, человек крайне принципиальный. А без ее согласия, увы, не обойтись. Даже если Чайников уйдет по собственному желанию, то нового председателя можно будет избрать только по представлению ЦИК. Конечно, ЦИК обычно прислушивается к рекомендациям губернаторов, но данный случай будет не совсем типичным: ведь всего полгода назад Куйвашев просил именно за Чайникова. Такая непоследовательность главе ЦИК может не понравиться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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