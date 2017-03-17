Сергей Охлопков послал Сергею Носову грозное предостережение

Публикации за 17.03.17

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов получил от областного прокурора Сергея Охлопкова предостережение о недопустимости нарушения закона. Документ был вручен мэру лично, под роспись.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры, 6 марта заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарёв внес губернатору Евгению Куйвашеву представление об устранении нарушений законодательства, связанных с неисполнением государственными и муниципальными заказчиками контрактных обязательств в части своевременной оплаты поставленных товаров, работ и услуг.

Во исполнение поручения Юрия Пономарёва прокуратура области проанализировала ситуацию с закупками товаров для муниципальных нужд Нижнего Тагила. Было установлено, что по состоянию на 15 марта размер задолженности заказчиков перед предпринимателями по контрактам составил 295,7 млн рублей, при этом в судебном порядке из указанной общей суммы в пользу хозяйствующих субъектов взыскано 125,6 млн рублей.

Учитывая, что неисполнение городом принятых на себя обязательств может причинить ущерб правам и законным интересам предпринимателей, повлечь за собой их финансовую и экономическую нестабильность, и, как следствие, создать угрозу социальной напряженности, Сергей Охлопков объявил Сергею Носову предостережение о недопустимости нарушения закона.

Екатеринбург, Нижний Тагил, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург, Нижний Тагил. Другие новости 17.03.17

За три килограмма украшений и телефонов разбойник на 10 лет отправится за решетку (ФОТО, ВИДЕО). / Бутлегер из Верхней Салды пойдет под суд за 12 тысяч бутылок спиртного (ФОТО). / Еще 700 тысяч жителей Свердловской области получили доступ к скоростному 4G-интернету. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»