Замгенпрокурора Пономарев потребовал от Евгения Куйвашева погасить долги по госконтрактам

Публикации за 07.03.17

Генпрокуратура по УрФО внесла представление трем губернаторам за неисполнение госконтрактов. В списке – глава Свердловской области Евгений Куйвашев, допустивший долги по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 1,3 млрд рублей.

По итогам проверки Генпрокуратуры в УрФО, общий размер долгов по государственным и муниципальным контрактам в Свердловской области составляет свыше 1 млрд 300 млн рублей. Так, в частности, госзаказчики Свердловской области вопреки требованиям федерального законодательства о контрактной системе сформировали просрочку по оплате товаров, работ, услуг, выполненных в рамках госконтрактов, на сумму 442 млн рублей. «Наибольший объем долгов накоплен учреждениями регионального здравоохранения, в том числе при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. В частности, одно из предприятий Свердловской области, осуществившее по контрактам поставку медицинского кислорода в ряд государственных бюджетных учреждений здравоохранения на сумму 2,7 млн рублей, не получило от них в полном объеме оплату, размер задолженности по которой составляет 1,7 млн рублей», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства.

Долги есть и у бюджетных организаций, подведомственных других министерствам – подведомственные областному министерству образования, региональному минстрою и министерству социальной политики.

Муниципальные заказчики накопили долгов на 800 млн рублей перед 659 предпринимателями. Например, по состоянию на 1 марта нижнетагильские заказчики задолжали бизнесменам около полумиллиарда.

О схожих проблемах генпрокуратура по УрФО рассказала в соседних регионах. В Курганской области государственные и муниципальные заказчики задолжали субъектам предпринимательской деятельности более 1,4 млрд рублей. В Челябинской области долги составили около 100 млн рублей.

В связи с этим заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв внес представления губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и губернатору Курганской области Алексею Кокорину. «В актах прокурорского реагирования, рассмотрение которых взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, потребовано принять меры по устранению допущенных нарушений закона и способствующих им причин и условий, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц», – отметили в генпрокуратуре по УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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