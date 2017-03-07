NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 07.03.17

Замгенпрокурора Пономарев потребовал от Евгения Куйвашева погасить долги по госконтрактам

Замгенпрокурора Пономарев потребовал от Евгения Куйвашева погасить долги по госконтрактам

Генпрокуратура по УрФО внесла представление трем губернаторам за неисполнение госконтрактов. В списке – глава Свердловской области Евгений Куйвашев, допустивший долги по государственным и муниципальным контрактам на сумму более 1,3 млрд рублей.

По итогам проверки Генпрокуратуры в УрФО, общий размер долгов по государственным и муниципальным контрактам в Свердловской области составляет свыше 1 млрд 300 млн рублей. Так, в частности, госзаказчики Свердловской области вопреки требованиям федерального законодательства о контрактной системе сформировали просрочку по оплате товаров, работ, услуг, выполненных в рамках госконтрактов, на сумму 442 млн рублей. «Наибольший объем долгов накоплен учреждениями регионального здравоохранения, в том числе при оплате поставок медицинского оборудования, медицинских средств и препаратов. В частности, одно из предприятий Свердловской области, осуществившее по контрактам поставку медицинского кислорода в ряд государственных бюджетных учреждений здравоохранения на сумму 2,7 млн рублей, не получило от них в полном объеме оплату, размер задолженности по которой составляет 1,7 млн рублей», – сообщили NDNews.ru в пресс-службе ведомства.

Долги есть и у бюджетных организаций, подведомственных других министерствам – подведомственные областному министерству образования, региональному минстрою и министерству социальной политики.

Муниципальные заказчики накопили долгов на 800 млн рублей перед 659 предпринимателями. Например, по состоянию на 1 марта нижнетагильские заказчики задолжали бизнесменам около полумиллиарда.

О схожих проблемах генпрокуратура по УрФО рассказала в соседних регионах. В Курганской области государственные и муниципальные заказчики задолжали субъектам предпринимательской деятельности более 1,4 млрд рублей. В Челябинской области долги составили около 100 млн рублей.

В связи с этим заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв внес представления губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и губернатору Курганской области Алексею Кокорину. «В актах прокурорского реагирования, рассмотрение которых взято на контроль управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Уральском федеральном округе, потребовано принять меры по устранению допущенных нарушений закона и способствующих им причин и условий, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц», – отметили в генпрокуратуре по УрФО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 07.03.17

«Шлюхи – не огонь», «Голливуд в соседней комнате» и другие спектакли – составлена предварительная афиша фестиваля «Коляда-Plays». / Два человека погибли и трое ранены в ДТП на екатеринбургской кольцевой дороге (ФОТО). / Под Артями полицейский пристрелил кабана, спасая егеря (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter