Куйвашев выписал медаль замгенпрокурора Пономареву, который попрощался с регионом

Заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» первой степени.

Указ о награждении Пономарева подписал губернатор Евгений Куйвашев, сегодня документ был опубликован на сайте правовой информации. В указе сообщается, что Пономарев награжден «за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области».

Вчера Юрий Пономарев заявил о своем уходе с должности замгенпрокурора по УрФО. По решению генпрокурора России дальнейшая служба Пономарева будет проходить в Москве.

За время его работы губернатор Евгений Куйвашев несколько раз получал представления. Так, замгенпрокурора требовал от губернатора погасить долги по госконтрактам и за провалы в ЖКХ. Пономарев заявлял, что подаст иск в суд о признании регламента свердловского правительства незаконным, возмущался тем, что свердловский кабмин в течение года не может принять пакет нормативных актов к ОЗ-160 «Об организации транспортного обслуживания населения». Пономарев поручал областному прокурору Сергею Охлопкову подготовить представление в адрес губернатора Евгения Куйвашева с требованием устранить массовые нарушения законодательства в сфере капремонтов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.09.18

Участницу акции сторонников Навального арестовали на 15 суток, несмотря на ее эпилепсию. / В Реже проверят детский сад, где ребенок получил разрыв селезенки. / На Урале начинается сезон сбора клюквы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»