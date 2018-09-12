Заместитель генпрокурора в УрФО Юрий Пономарев сделал заявление о своей отставке

Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Пономарев заявил о своей отставке. По решению генпрокурора России дальнейшая служба Пономарева будет проходить в Москве.

«С момента назначения в июле 2007 года прокурором Свердловской области я проработал на Урале более 11 лет. Это было сложное, чрезвычайно насыщенное, но незабываемое время. Хочу от души поблагодарить всех, с кем бок о бок, плечом к плечу я шел эти годы», – обратился к коллегам Юрий Пономарев. Он поблагодарил коллективы прокуратур, уральского полпредства, органов госвласти и местного самоуправления и даже СМИ.

«Самое искреннее, сердечное спасибо всем уральцам! Система органов прокуратуры и впредь будет твердо и незыблемо стоять на страже ваших прав», – обратился на прощание к уральцам Пономарев.

В пресс-службе генпрокуратуры отказались уточнить, когда замгенпрокурора переедет в Москву, какую должность он там займет, а также кто заменит его на посту в генпрокуратуре УрфО.

Екатеринбург, служба информации

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