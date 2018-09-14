Новый замгенпрокурора по УрФО приступил к работе

С сегодняшнего дня Владимир Малиновский приступил к работе в качестве замгенпрокурора по УрФО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Малиновский занял место Юрия Пономарева, который проработал на Урале больше десяти лет – с 2007 года в должности прокурора по Свердловской области, а с 2011 года он был назначен заместителем генерального прокурора в Уральском федеральном округе. В начале этой недели Пономарев сообщил о своем уходе и попрощался с коллегами. По решению генпрокурора России дальнейшая служба Пономарева будет проходить в Москве, в центральном аппарате.

На сайте генпрокуратуры уже успели сменить список руководства – сейчас там значится Владимир Малиновский. Примечательно, что накануне вечером в пресс-службе генпрокуратуры по УрФО корреспонденту РИА «Новый День» не подтвердили ожидаемое назначение, сославшись на то, что официальный документ еще не поступал. Малиновскому 66 лет. Работу в Москве начал в 2006 году, до этого успел побывать прокурором Еврейской автономной области и Хабаровского края.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.09.18

В Качканаре по примеру Екатеринбурга вынесли на думу всех кандидатов в мэры. / Во время ночного урагана без электричества остались 3 тысячи свердловчан. / Суд не стал менять наказание активистке штаба Навального, арестованной после акции 9 сентября. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»