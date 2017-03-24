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Екатеринбург

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Публикации за 24.03.17

На совещании с генпрокурором Свердловскую область назвали самым большим должником (ФОТО)

На совещании с генпрокурором Свердловскую область назвали самым большим должником (ФОТО)

В здании полпредства УрФО началось совещание под руководством генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Первая поднятая проблема – долги регионов бизнесу. Свердловская область по этому показателю – одна из худших.

Сумма задолженности Уральского, Дальневосточного, Приволжского и Сибирского федеральных округов перед юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями превысила 14 миллиардов рублей. Об этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил сегодня в Екатеринбурге на совещании с губернаторами и прокурорами.

Новый День: На совещании с генпрокурором Свердловскую область назвали самым большим должником (ФОТО)

Сегодня генпрокурор и почти половина губернаторов страны обсудят проблемы предпринимателей и защиту их прав. Совещание началось с доклада Юрия Чайки о результатах работы по защите прав предпринимателей. Он отметил, что в ходе проверок прокурорам становятся известны случаи, когда уже произведенные работы и услуги бизнесменам не оплачиваются и те вынуждены идти в суд.

Как передает корреспондент NDNews.ru, генеральная прокуратура РФ наибольшие проблемы в этом вопросе видит у Курганской области, Ульяновской, Омской, Мордовии, Алтайского края, а также Свердловской области и ряду других регионов. На совещании было отмечено, что регионы не торопятся оплачивать государственные контракты, в результате бизнес несет убытки, выбивая себе положенные денежные средства через суды. Как следствие – субъекты РФ несут недоимки налогов, страдают и рядовые граждане, не получающие зарплат. В результате растет социальная и политическая напряженность. При этом прокурорские работники нередко лишь фиксируют факты задолженностей перед коммерсантами.

Новый День: На совещании с генпрокурором Свердловскую область назвали самым большим должником (ФОТО)

Как заявил Александр Буксман, благодаря вмешательству прокуратуры в УрФО были погашены долги на 2 млрд рублей, но на 1 марта остается еще 3 млрд рублей долга. И почти полностью – это долги двух регионов: Курганская область задолжала 1,4 млрд рублей, Свердловская область – 1,3 млрд рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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