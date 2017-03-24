41 губернатор и 41 прокурор: Юрий Чайка собрал в Екатеринбурге масштабное совещание

Публикации за 24.03.17

В Екатеринбурге стартует беспрецедентное совещание в полпредстве президента РФ в УрФО под руководством генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Для участия в мероприятии в столицу Свердловской области приехала половина губернаторов страны и несколько десятков прокуроров регионов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, Чайка прибыл в Екатеринбург накануне вечером. У трапа самолета в Кольцово его встретили свердловский губернатор Евгений Куйвашев и замгенпрокурора РФ Юрий Пономарев. Сообщалось, что 23 марта Чайка встретится за ужином с однокурсниками, может навестить alma mater – Уральский государственный юридический университет, а уже 24 марта в 11 часов утра он откроет масштабное совещание в полпредстве президента РФ в УрФО. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, большинство участников мероприятия приехали вчера, остальные прилетели сегодня ночью. По количеству региональных элит назначенное на сегодня событие беспрецедентно.

В общей сложности в совещании примут участие 41 губернатор и 41 прокурор из Уральского, Дальневосточного, Приволжского и Сибирского и округов. Также в Екатеринбург приглашены уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев. Темами совещания станут вопросы защиты прав предпринимателей, а также оплата выполненных государственных и муниципальных контрактов.

Все мероприятия должны закончиться к концу дня, тогда же ожидается и отъезд участников.

Добавим, что в связи с масштабным мероприятием в Екатеринбурге усилены меры безопасности. На центральных улицах, в частности, увеличено количество постов ДПС. По сообщениям горожан, из-за проезда кортежей губернаторов и прокуроров на части магистралей сегодня утром перекрывалось движение транспорта, в результате чего возникали заторы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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