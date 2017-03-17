Аптека, ларек «Татьяна» и популярная сеть алкомаркетов: где срабатывает приложение Росалкогольрегулирования (ФОТО)

Публикации за 17.03.17

Нарваться на поддельный алкоголь можно не только в сомнительных местах продаж, но и в известных торговых точках. За прошлый год, по данным Росстата, вдвое выросла доля некачественной водки на российском рынке. Буквально сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении бутлегера из Верхней Салды, который не просто разливал самодельные напитки, но и позаботился о «липовых» акцизах. Последнее, кстати, доступно для проверки и обычному покупателю – Росалкогольрегулирование запустило в 2017 году специальное приложение. NDNews.ru его протестировал. В какой известной сети попалось сомнительное спиртное и немного о чувстве юмора «алкогольных специалистов» – в материале агентства.

Как работает «карманный алкоэксперт»

В Росалкогольрегулировании говорили о приложении, которое поможет покупателям самостоятельно проверять алкоголь, еще в начале прошлого года, когда ЕГАИС – это электронная система, позволяющая отслеживать путь спиртного напитка от производства до потребителя – только-только стал обязательным для оптовиков и частично для розницы. Приложение называется Антиконтрафакт Алко, закрытое тестирование оно уже прошло и сейчас доступно для владельцев трех мобильных платформ: Android, iOS и Windows Phone. Оговоримся сразу, приложение на Windows Phone для сканирования использовать не получится – камера не фокусируется на акцизах и чеках, пользователи об этом баге в отзывах сообщают, но реакции разработчика нет.

Программа позволяет проверить подлинность бутылки через базу ЕГАИС – пользователь сканирует акцизную марку или чек. Приложение официальное и сверяется с базой Росалкогольрегулирования, причем в сети есть несколько его дублеров, но к какой базе они привязаны, не понятно (впрочем, как и суть их существования). Авторы приложения федеральной структуры на всех трех системах попытались хотя бы в мелочах позабавить пользователя. Почему-то возрастные ограничения указаны разные, но никто не требует достижения того возраста, когда алкоголь уже можно покупать – 0+, 3+, 12+.

Еще до установки можно посмотреть, как все будет выглядеть: как сканировать, как искать места на карте, о каких нарушениях можно сообщать и т.д. iOS, например, показывает приложение на примере магазина «На посошок», Android – ларька «Татьяна» (для тех, кто еще помнит о продаже водки в ларьках, видимо). Продукцию во всех случаях ласково называют «Настроение».

Отметим, после установки приложения нужно пройти обязательную регистрацию – у вас спросят имя-отчество-фамилию, дату рождения, контактный телефон и электронную почту. Судя по комментариям в маркетах, именно этот момент у пользователей вызывает негатив – мол, что это еще за приложение, которому моя фамилия с телефоном нужна. На самом деле такая информация приложению, безусловно, нужна – все-таки оно создано для того, чтобы отправлять жалобы, а они анонимными быть не могут.

Проверка магазинов: «глюки» приложения и подозрительная бутылка в алкомаркете

Итак, после регистрации приложение можно запускать и пользоваться им. Первая заметная «фишка» – карта с определением геопозиции с местами продаж алкоголя. Неплохая помощь выпивающим в ориентировке на местности. Правда, полностью на нее положиться нельзя. К примеру, в Екатеринбурге не удалось на карте найти несколько торговых точек, где продают алкоголь. И речь идет не о каких-то «ларьках Татьяна», а о сетевых магазинах, другие филиалы которых вполне отражаются. С другой стороны, программа показывает, что напитки можно купить в одной из аптек на ЖБИ – корреспондент NDNews.ru уверяет, алкогольные напитки там однозначно не продают. Другая проблема для ищущего спиртное – программа показывают названия юрлиц, а не привычные торговые названия магазинов. Впрочем, адрес указывается обязательно (а так же ИНН, номер лицензии и срок ее действия).

Если кликнуть на торговую точку, то можно сообщить не только о проблемах с акцизом – в списке нарушений «продажа несовершеннолетним», «время продажи алкогольной продукции» и «нарушение установленных минимальных цен».

Со сканированием проблем не возникает (кроме телефонов на Windows Phone, о чем уже говорилось): необходимо выбрать, что будет сканироваться, акциз или чек. При этом приложение сообщает, что в чеке стоит сканировать штрих-код, но это не так – сканировать необходимо QR-код, который теперь розница обязана проставлять на чеках со спиртными напитками (общепита это не касается, там приложение будет бесполезно в принципе).

После завершения сканирования программа «рассказывает», что она узнала о напитке. Отсканированный акциз показывает информацию о производителе, наименование продукции, показывается емкость напитка и его крепость. Чек все это дополняет – появляется дата и время продажи и данные кассы, адрес магазина и его название (юрлицо). И если приложение все верно показало – высока вероятность, что бутылка не поддельная (ну или тот, кто приклеивал акциз с другой бутылки, невероятный везунчик. Вероятность низка). А вот если что-то пошло не так, то система оповестит о найденном нарушении и тут же предложит сообщить о нем. В заявке автоматически вписаны данные заявителя, необходимо выбрать магазин, написать комментарий, можно приложить фото.

Корреспондент NDNews.ru протестировал несколько магазинов в Екатеринбурге. «Антиконтрафакт Алко» выдал ошибку лишь в одном случае – в «Магнуме» водка «Борщевка» с фирменной наклейкой проверку не прошла, другой крепкий алкоголь в этой же точке в базе приложения значится. Кстати, заодно в текст попали бутылки, купленные в несколько лет назад, когда розница в ЕГАИС еще не регистрировалась. Как ни странно, эти акцизы приложение «одобрило». А вот старые чеки не проверить – раньше QR-код не ставили.

Как отреагирует Росалкогольрегулирование на отправленную жалобу, NDNews.ru сообщит после того, как будет завершена проверка.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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