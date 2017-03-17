В Екатеринбурге устроили «сеанс самосожжения» ради выборов (ВИДЕО)

Публикации за 17.03.17

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В последний день разрешенной агитации один из кандидатов на довыборах в екатеринбургскую гордуму устроил для своих избирателей «огненное шоу» с песнями и автоботами. Как сообщил NDNews.ru один из читателей, «перфоманс» прошел в поселке Садовом, который административно входит в Орджоникидзевский район Екатеринбурга. После захода солнца посреди поселка под бодрую популярную песню появилась горящая ярким пламенем инсталляция в виде фамилии кандидата.

Не ограничившись этим, кандидат выпустил на аудиторию, преимущественно состоящую из молодых семей с маленькими детьми, аниматоров в костюмах трансформеров-автоботов. Как это было, смотрите в видеосюжете. Напомним, довыборы в гордуму состоятся в это воскресенье, 19 марта. А сегодня ровно в полночь наступит «день тишины», в течение которого будет запрещена любая агитация.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Антон Гуськов

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