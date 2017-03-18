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Екатеринбург

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Публикации за 18.03.17

Очередную годовщину присоединения Крыма отметили митингом и флешмобом (ФОТО)

Очередную годовщину присоединения Крыма отметили митингом и флешмобом (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня на площади Труда прошел митинг-концерт под лозунгом «Мы вместе!», посвященный трехлетию присоединения Крыма к России. По оценкам полиции, в праздничной акции приняло участие порядка 1,5 тысячи человек. Среди пришедших были чиновники областного правительства, депутаты заксо, члены Свердловской общественной палаты, пенсионеры, студенты, семьи с детьми. В толпе также были политические активисты, которые раздавали всем воздушные шарики и флажки с партийной символикой.

После торжественной части в Историческом сквере прошел танцевальный флешмоб от городских хореографических коллективов и ветеранских организаций. Несколько десятков пар закружились под композицию «Севастопольский вальс». После этого курсанты и студенты попытались исполнить еще один флешмоб: изобразить на Плотинке живую надпись «Крым наш», но получилось не очень разборчиво.

Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор, согласно которому в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта – республика Крым и город федерального значения Севастополь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.17

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