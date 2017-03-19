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Екатеринбург

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Публикации за 19.03.17

Явка на екатеринбургских довыборах колеблется от 6% до 8%

Явка на екатеринбургских довыборах колеблется от 6% до 8%

По состоянию на 12 часов явка избирателей на довыборах в екатеринбургскую гордуму составила 8% в Кировском избирательном округе и 6% – в Орджоникидзевском.

Как рассказал председатель горизибркома Илья Захаров, в целом голосование проходит спокойно, явных нарушений нет. Хотя, подчеркнул он, провокации возможны. «Да, провокаций может быть много. А об этом случае я узнал только от вас», – ответил Илья Захаров на просьбу прокомментировать инцидент с женщиной, которую облили краской у избирательного участка.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу по двум одномандатным округам: Кировскому и Орджоникидзевскому. В Кировском баллотируются четыре кандидата: Павел Андреев от «Справедливой России», Григорий Вихарев от ЛДПР, Михаил Смоляков от ЕР и Святослав Штукин от КПРФ. За несколько дней до выборов с выборов в этом округе снялся кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Александр Кислых.

В Орджоникидзевском округе – шесть кандидатов: Евгений Кеосьян от ЛДПР, Юрий Оносов от «Справедливой России», Светлана Семенова от «Российской партии пенсионеров за справедливость», самовыдвиженец Владимир Смирнов, Евгений Старокожев от КПРФ и Владимир Стругов от ЕР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.17

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