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Екатеринбург

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Публикации за 19.03.17

Екатеринбургские феминистки снова вышли на пикет – теперь к офису друга губернатора (ФОТО)

Екатеринбургские феминистки снова вышли на пикет – теперь к офису друга губернатора (ФОТО)

Екатеринбургские феминистки второй раз за месяц вышли на акцию протеста. Но их количество по сравнению с прошлым разом снизилось – в пикете участвовали только четыре девушки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, феминистки избрали местом акции точку на улице 8 марта, рядом с Театром эстрады, художественным руководителем которого является шансонье Александр Новиков – близкий друг губернатора Евгения Куйвашева.

По словам очевидцев, феминистки не предпринимали никаких действий, просто стояли с плакатами, на которых написано: «Женщины = Мужчины», «Женщины – за равную оплату труда» и «Ваши стереотипы – ваши проблемы».

Новый День: Екатеринбургские феминистки снова вышли на пикет – теперь к офису друга губернатора (ФОТО)

Между тем, по словам источника NDNews.ru, в феминистском движении Екатеринбурга наметился серьезный раскол. «Радикальные феминистки – они против акций ради акций и без смысла. А вот эти – молодые, даже не в курсе, что такое настоящий феминизм – они славы и внимания хотят. Радикальные и 8 марта были против. Им «стремно» от этих дам и их лозунгов», – поделился собеседник агентства.

Напомним, – чтобы заявить о себе. Молодые девушки и представительницы ЛГБТ-сообщества требовали для себя возможности получить профессию столяра – как символа реализации женских прав на тяжкий труд (так гласил один из плакатов). Кроме того, участницы пикета заявляли, что для них лучшим подарком на 8 Марта был бы не букет цветов, а закон о противодействии домашнему насилию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.17

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