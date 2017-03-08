«Я не хочу, чтобы меня называли сексуальной и красивой» – феминистки Екатеринбурга вышли на митинг (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 08.03.17

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В Екатеринбурге около сорока феминисток вышли на пикет против сексизма.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня на площади 1905 года у памятника Ленину собрались представительницы движения феминисток – чтобы заявить о себе в праздник 8 Марта. Молодые девушки и представительницы ЛГБТ-сообщества требовали для себя возможности получить профессию столяра – как символа реализации женских прав на тяжкий труд (как гласил один из плакатов). Кроме того, участницы пикета заявляли, что для них лучшим подарком на 8 Марта был бы не букет цветов, а закон о противодействии домашнему насилию.

Вместе с тем любая попытка подискутировать с феминистками жесточайше пресекалась. Так, на акцию явился бывший сотрудник ГУФСИН Владимир Кадцын, более известный как клоун Вовочка, который выразил недоумение негативным настроем по отношению к мужчинам, – за что был подвергнут жесточайшей критике, граничащей с оскорблениями.

Как это было, смотрите на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Семен Саливанчук

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