Суд по делу феминистки Лизы Ветровой перенесен на завтра (ВИДЕО)

Сегодня в Кировском районном суде начался процесс по делу феминистки Лизы Ветровой – якобы нарушившей правила одиночного пикетирования. Накануне полицейские забрали девушку в ОП №1 прямо с лекции в УрФУ, чтобы там вручить ей повестку в суд. Заседание началось с пятнадцатиминутной задержкой – и фактически не закончилось: его перенесли на завтра.

Участница пикета против политики РПЦ в суде

Дело Елизаветы Ветровой рассматривается уже в третий раз из-за процессуальных неточностей в административных протоколах, предоставляемых полицией. В этот раз были допрошены трое свидетелей обвинения – сотрудники полиции и соратница Ветровой. Однако решение сегодня не вынесли. Поскольку заседание началось под вечер, а все торопились домой, суд счел возможным перенести заседание на пятницу.

Напомним, феминистка была задержана 8 июля у Храма на Крови при проведении серии одиночных пикетов вместе со своей соратницей Яной Лысаковой. В День любви, семьи и верности девушки протестовали против запрета абортов. Полицейские сочли, что они стояли ближе друг к другу, чем на 50 метров, и составили протоколы об административном нарушении.

Екатеринбург, Максим Бородин

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