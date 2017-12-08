Феминистку Лизу Ветрову суд оштрафовал на десять тысяч рублей

Феминистке Лизе Ветровой суд только что вынес наказание в виде административного штрафа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня заседание суда началось после перерыва, объявленного накануне. Ветрову обвиняли в нарушении проведений правил публичных мероприятий из-за участия в серии одиночных пикетов. Однако из-за неверно составленных протоколов суд неоднократно возвращал их на доработку.

Сегодня судья Кировского районного суда Резеда Хамитова вынесла решение, согласно которому Ветрова будет обязана выплатить государству штраф в размере десяти тысяч рублей.

Дело Елизаветы Ветровой рассматривается уже в третий раз из-за процессуальных неточностей в административных протоколах, предоставляемых полицией. Накануне были допрошены трое свидетелей обвинения – сотрудники полиции и соратница Ветровой.

Напомним, феминистка была задержана 8 июля у Храма на Крови при проведении серии одиночных пикетов вместе со своей соратницей Яной Лысаковой. В День любви, семьи и верности девушки протестовали против запрета абортов. Полицейские сочли, что они стояли ближе друг к другу, чем на 50 метров, и составили протоколы об административном нарушении.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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