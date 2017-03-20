В Екатеринбурге ждут замглавы МЧС

Публикации за 20.03.17

В Екатеринбург сегодня приедет заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов. Поездку официально связывают с грядущими паводком и пожароопасным сезоном.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в Екатеринбурге с рабочей поездкой ожидается заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов. Он проверит готовность к паводку и пожароопасному сезону специализированной пожарно-спасательной части, авиационно-спасательного центра и Уральского регионального поисково-спасательного отряда к реагированию на ЧС. Заодно ему покажут, как идет реконструкция здания 3-й пожарной части на ул. Радищева в Екатеринбурге, которая должна завершиться к 1 ноября 2017 года.

Аксенов был назначен на должность замглавы МЧС 2 февраля этого года, ранее он занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирований МЧС России. Назначение прошло в рамках масштабной реформы: главные региональные управления ведомства в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО переходят под управление Сибирского регионального центра МЧС России. То же касается Уральского института государственной противопожарной службы, Уральского учебного спасательного центра, Уральского регионального поисково-спасательного отряда, авиационно-спасательного центра. В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС заверяли, что оптимизация коснется только управленческого аппарата. «Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению», – комментировали ранее в ведомстве.

Еще до того, как реформа официально началась, NDNews.ru сообщал, что сокращения в МЧС коснутся не только управленческого аппарата. Прогноз сбылся. В конце прошлой недели сотрудник Уральского авиационно-спасательного центра Анатолий Долговых на своей странице «ВКонтакте» рассказал о грядущих сокращениях. Как следует из его рассказа, под сокращение попадут около 150 человек, причем вопрос о предоставлении новых рабочих мест остается открытым. «На мой прямой вопрос, можем ли мы рассчитывать на работу в других подразделениях, он мне предложил переехать в Красноярск, там есть две вакансии. Я посетовал на семью и ипотеку в Екатеринбурге. На что мне было отвечено: «У меня вот ипотека в Москве, а я в Красноярске, и ничего, не жужжу». Потом пообещал пристроить вместо «лохматых» в УрПСО», – пишет Анатолий. Из авиации в подразделении остался только один вертолет.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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