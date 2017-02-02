Путин освободил от должности начальника УРЦ МЧС Сергея Мирошниченко / Всего в президентский указ попало 16 генералов

Публикации за 02.02.17

Президент РФ своим указом освободил от занимаемой должности начальника Уральского регионального центра МЧС.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, из них двое в дополнение к этому увольняются с военной службы. В число освобожденных попал и генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Мирошниченко.

Кроме того, президент назначил двух заместителей главы МЧС, ими стали Владлен Аксенов и Павел Барышев. Ранее Аксенов занимал должность замдиректора департамента пожарно-спасательных формирования МЧС России, генерал-лейтенант Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС России в Новогорске Московской области.

Также Путин утвердил на должность прокурора Республики Крым Олега Камшилова, а Ленинградской области – Бориса Маркова. Этим же указом руководителем следственного управления СК России по Севастополю на пять лет назначен Виктор Танифу.

Мирошниченко освободили от должности в связи реформированием Уральского регионального центра МЧС, который объединяют с Сибирским, и переносом его из Екатеринбурга в Красноярск.

Напомним, с начала этого года в структуре МЧС проходит масштабная реформа – главные региональные управления ведомства в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО переходят под управление Сибирского регионального центра МЧС России. То же касается Уральского института государственной противопожарной службы, Уральского учебного спасательного центра, Уральского регионального поисково-спасательного отряда, авиационно-спасательного центра. Как уже сообщал NDNews.ru, переподчинение произошло в рамках реформы МЧС, анонсированной главой ведомства Владимиром Пучковым осенью прошлого года. «Первое, что я сократил, – это управление аппарата министра. Это было мощное управление во главе с генерал-лейтенантом. Каждый день для нужд управления ездили 15 автомобилей. Сократили. И я не заметил отсутствия сокращенных людей и проседания в работе аппарата», – ранее заявлял он в интервью «Российской газете».

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС подтвердили, что оптимизация коснется только управленческого аппарата. «Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению», – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что вместе с начальником УРЦ МЧС были отправлены освобождены от должностей его коллеги из Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного региональных центров МЧС.

Екатеринбург, Максим Бородин

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