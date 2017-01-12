На Урале ликвидировали центр МЧС России / В рамках глобальной реформы, которую проводит министерство

Публикации за 12.01.17

Структурная реформа МЧС России отразилась и на уральских подразделениях чрезвычайного ведомства – спасатели пяти регионов УрФО теперь подчиняются центру в Красноярске. В МЧС обещают, что оптимизация затронет только аппаратных сотрудников и «лишних» управленцев.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России, главные региональные управления ведомства в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, в ХМАО и ЯНАО, а также их подразделения, будут подчиняться красноярскому руководству. То же касается Уральского института государственной противопожарной службы, Уральского учебного спасательного центра, Уральского регионального поисково-спасательного отряда, авиационно-спасательного центра. Переподчинение произошло в рамках реформы МЧС, анонсированной главой ведомства Владимиром Пучковым осенью прошлого года. «Первое, что я сократил, – это управление аппарата министра. Это было мощное управление во главе с генерал-лейтенантом. Каждый день для нужд управления ездили 15 автомобилей. Сократили. И я не заметил отсутствия сокращенных людей и проседания в работе аппарата», – ранее заявлял он в интервью «Российской газете».

В пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС подтвердили, что оптимизация коснется только управленческого аппарата. «Реформирование структуры МЧС России никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории Урала. Все оперативные и реагирующие подразделения системы МЧС остаются в прежних местах дислокации и несут службу по предназначению», – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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