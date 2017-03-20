Управлять Ленинским районом Екатеринбурга будет заместитель Архипова

Публикации за 20.03.17

Исполнять обязанности главы администрации Ленинского района уральской столицы будет Олег Зятев. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сегодня утром глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб провел в администрации Ленинского района совещание, на котором рассказал сотрудникам о назначении Евгения Архипова своим заместителем, а также представил исполняющего обязанности главы районной администрации Олега Зятева.

Ранее Олег Зятев занимал пост заместителя главы администрации Ленинского района по вопросам благоустройства и, исполняя обязанности главы, продолжит курировать этот блок вопросов.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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