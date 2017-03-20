Как платить и кого брать: Куйвашев подписал постановление о работе присяжных

Публикации за 20.03.17

В Свердловской области подписано постановление, касающееся работы присяжных заседателей в судах.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на портале правовой информации появилось постановление «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области». Постановление регламентирует правила составления списков присяжных в муниципалитетах и оформления заявок на субвенции по оплате работы присяжных, документ подписан из-за поправок о работе присяжных на федеральном уровне.

Согласно документу, главы муниципальных образований будут составлять списки основных и запасных кандидатов в присяжные каждые четыре года, причем для районных и гарнизонный военных судов – начиная с 2018 года, а для облсуда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда – начиная с 2020 года. Сведения будут предоставляться в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области и районные суды, а местные СМИ будут обязаны публиковать фамилию, имя и отчество кандидатов в присяжные. Списки должны перепроверяться ежегодно, в основном требования два – , во-первых, кандидат в принципе должен иметь право стать присяжным (то есть не числится алкоголиком, судимым, сотрудником МВД и т.д.), во-вторых, придется исключать всех, кто уже побывал в этой роли.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, кроме того, будет оформлять заявки на получение субвенций, из которых присяжные будут получать оплату своей работы. Распределение денег так же возложено на эту структуру.

Минздрав Свердловской области будет обязан следить за своевременными проверками сведений о постановке кандидатов на учет в наркологические или психоневрологические диспансеры, а сотрудникам МВД рекомендуется помогать администрациям муниципалитетов проверять кандидатов в присяжные на наличие судимости. А кроме того, должностные лица и руководители всех предприятий вне зависимости от форм собственности по запросу местной администрации обязаны представлять информацию, необходимую для формирования списков кандидатов.

Администрация муниципального образования должна сообщить гражданам о том, что они попали в списки кандидатов в присяжные – «посредством почтового отправления или иным способом, обеспечивающим подтверждение уведомления гражданина». У граждан есть две недели после получения уведомления на то, чтобы отправить письменное заявление на исключение из списка.

Постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Напомним, к 1 июля 2018 года в России должны заработать суды присяжных в рамках нового федерального закона. С этого момента они будут действовать не только в региональных, но также в районных и городских судах. NDNews.ru ранее писал о проблемах, с которыми из-за нововведения столкнулись суды: граждане не желают примерять на себя эту роль, а в судах нет места для их размещения. Есть и вопрос о том, как работать СМИ – по закону, на скамье присяжных могут оказаться только те граждане, кто не имеет никакой информации о рассматриваемом деле. То есть они не должны знать детали совершенного преступления, личность обвиняемого, в противном случае может сформироваться предубеждение и мнение, кто совершил злодеяние. Но в юрисдикцию суда присяжных попадают как раз резонансные дела, постоянно освещаемые СМИ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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