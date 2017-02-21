Нет людей, нет помещений и нет тайны (ФОТО) / Судейский корпус определил главные проблемы реформы суда присяжных

Публикации за 21.02.17

К 1 июля 2018 года в России должны заработать суды присяжных в рамках нового федерального закона. С этого момента они будут действовать не только в региональных, но также в районных и городских судах. Проблемы, с которыми служители Фемиды столкнулись на этапе подготовки к реформе, оказались серьезнее, чем могло показаться на первых порах. Оказалось, что не так просто собрать коллегии присяжных, их негде размещать, кроме того, возникли трения насчет профессиональной работы журналистов. Подробнее о том, с чем сейчас пытается справиться судейский корпус – в материале нашего агентства.

Три главных проблемы реформы

Как передает корреспондент NDNews.ru, первые судебные изменения произойдут уже в июне 2017 года, когда в судах областного звена начнут действовать коллегии из 8 присяжных вместо нынешних 12. Через год коллегии из 6 присяжных появятся в районных, городских и военных судах. Количество присяжных было решено сократить из-за сложностей с формированием списков – граждане попросту отказываются принимать на себя эту роль. И это первая проблема, с которой столкнулись судебные органы.

По словам председателя Свердловского областного суда Александра Дементьева, чтобы собрать коллегию присяжных для одного уголовного дела приходится направлять 600-700 приглашений. Явка по ним столь низкая, что отбор приходится переносить. В результате откликаются от силы 50 человек, из которых и формируется скамья присяжных. «Граждане не желают участвовать в этой процедуре. Бывает, мы вовсе не можем сформировать скамейку. А ведь это институт, который нужен обществу, его ввели по просьбе общественности. Эта форма судопроизводства нужна больше обществу, чем судьям. Но факты говорят сами за себя – формировать коллегию присяжных сегодня крайне сложно», – посетовал сегодня Дементьев в рамках круглого стола.

Подобная ситуация наблюдается во всех регионах страны. Показательный пример – на повторное рассмотрение резонансного дела так называемых «партизан» в Приморском краевом суде нужное количество заседателей отобрали только на 9-й (!) раз.

Вторая проблема, которую пытаются начать широко обсуждать судьи – вопрос освещения дел, в которых будут принимать участие присяжные. По закону, на скамье присяжных могут оказаться только те граждане, кто не имеет никакой информации о рассматриваемом деле. То есть они не должны знать детали совершенного преступления, личность обвиняемого, в противном случае может сформироваться предубеждение и мнение, кто совершил злодеяние. Но в юрисдикцию суда присяжных попадают как раз резонансные дела, постоянно освещаемые СМИ. Заставить прессу не писать о совершенных преступлениях, с одной стороны, нельзя. «Но и нельзя больше так подробно рассказывать о том, что вошло в материалы уголовного дела. Нужно выработать какую-то формулу, как работать с поступающей информацией. Если ничего придумано не будет, скорее всего, придется прибегнуть к какому-то законодательному запрету. Этот вопрос наверняка будет в будущем обсуждаться на более высоком уровне», – сказал Дементьев, добавив, что в этом смысле стоит видоизменить и работу пресс-служб силовых и надзорных ведомств, распространяющих подробности преступлений среди журналистского сообщества.

Наконец, третья острая проблема, стоящая перед судейским сообществом, касается самих зданий судов, возраст которых в большинстве своем перевалил за полвека. Внутренние помещения требуют ремонта и перепланировки для увеличения пространства, чтобы присяжные могли без стеснения работать с учетом приглашенных на заседания слушателей. Нужны также отдельные совещательные комнаты. В Екатеринбурге к таким новшествам сейчас точно не готовы Верх-Исетский и Железнодорожный районные суды. Не созданы условия работы для присяжных и в удаленных судах. Поэтому судебные департаменты регионов сейчас планомерно ведут работу по обновлению своих помещений – все должно быть готово к следующему году.

Как составляются списки присяжных?

Отбор кандидатов в присяжные ведется методом случайной выборки данных из системы ГАС «Выборы». Списки формируются местными органами власти, визируются главой региона, и передаются судейскому департаменту. Людей, попавших в реестр, информируют по почте.

Присяжными не могут стать:

– граждане моложе 25 лет и старше 65 лет;

– имеющие непогашенную или неснятую судимость; подозреваемые или обвиняемые в преступлениях;

– с диагнозом алкоголизм/наркомания/токсикомания;

– имеющие психические расстройства;

– признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности; имеющие физические недостатки (слепота, глухота);

– не владеющие русским языком.

Не допускаются в число присяжных и представители отдельных профессий, среди которых: военнослужащие, священнослужители, судьи, судебные приставы, депутаты, адвокаты и т.д. После назначения конкретного дела с участием присяжных заседателей, кандидатов приглашают в суд, где они проходят процесс утверждения.

Вероятность попасть в число присяжных невелика. Согласно статистике, в Свердловском областном суде присяжными рассматривается в среднем 5 дел в год (максимум был зафиксирован на уровне 8 рассматриваемых дел; при этом в 2015 году прошел лишь 1 такой процесс – прим. ред.). При составе скамьи из 12 присяжных, ежегодно пробовали себя в качестве судьи максимум 100 человек – включая тех, кто был в числе запасных.

Какие дела доверят присяжным?

Компетенцию суда присяжных существенно расширили. Они смогут рассматривать любые дела об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью, посягательствах на жизнь сотрудников правоохранительных органов, судей, государственных деятелей, контрабанде наркотиков. Также присяжным могут доверить дела о создании преступных сообществ и даже геноциде. На сегодняшний день присяжные могут рассматривать их только в случае возможности назначения пожизненного лишения свободы или высшей меры наказания. Дела по преступлениям, за которые предусмотрено такое наказание, будут по-прежнему рассматриваться судами субъектов Федерации, остальные – в районных и городских судах. Вопрос о формате судопроизводства решается на предварительных слушаниях, о при влечении в процесс присяжных ходатайствует обвиняемый.

В чем заключается работа присяжного?

О том, какое именно дело предстоит рассматривать, присяжные узнают только в суде. Их размещают на отдельной скамье (как правило, напротив обвиняемого). Присяжным необходимо добросовестно воспринимать всю информацию, которую предоставляют стороны. Вопросы они могут задавать только через судью. Также присяжные имеют право участвовать в осмотре вещественных доказательств, вести записи. Они должны принимать решение о виновности или невиновности подсудимого только основываясь на тех фактах, которые были представлены в зале суда.

За свою работу присяжные получают материальную компенсацию в размере половины оклада судьи, но не менее половины своего среднего заработка. Опять же, все зависит от территории, где рассматривается дело. В Екатеринбурге присяжному выдают ежедневно, как правило, около 600 рублей (в целом за процесс человек может получить от 3 до 40 тысяч рублей, но был случай, когда топ-менеджер получил 100 тысяч рублей – прим. ред.). При этом за ним сохраняется его основное место работы. Также присяжному возмещаются все командировочные, транспортные расходы для проезда к месту проведения заседания.

Вынесение вердикта

Суд присяжных устанавливает только фактические обстоятельства дела и должен ответить на три основных вопроса: было ли совершено преступление, причастен ли к этому подсудимый и виновен ли он? Решение принимается голосованием и не мотивируется. Если четверо из шести присяжных в районном суде проголосовали за то, что человек виновен, решение будет принято. Если голоса разделятся пополам, это будет трактоваться в пользу подсудимого. То есть для вердикта о невиновности достаточно будет всего трех голосов в районном суде и четырех – в областном. Если выносится решение обвинительного толка, судья ставит вопрос о том, заслуживает ли обвиняемый снисхождения.

Как квалифицировать действия лица, и какое назначить ему наказание – решает уже судья. Происходит некое разделение власти в рамках судебной деятельности. Таким образом, присяжные – это судьи факта, а судьи права – служители Фемиды.

При этом присяжные не вправе:

– отлучаться из зала судебного заседания во время слушания уголовного дела;

– высказывать свое мнение по рассматриваемому делу до вынесения приговора;

– общаться со сторонними лицами насчет дела, давать интервью;

– собирать сведения (вести собственное расследование) вне судебного заседания;

– нарушать тайну совещания и голосования присяжных заседателей по поставленным перед ними вопросам;

Согласно данным Свердловского областного суда, с 2003 по 2016 год с участием присяжных заседателей на Среднем Урале было рассмотрено 70 дел. Было вынесено 66 обвинительных приговоров (139 человек осуждены) и 4 – оправдательных (в отношении 14 человек).

Екатеринбург, Игнат Бакин

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