Председатель свердловского облсуда: граждане в присяжные идти не хотят

Председатель свердловского облсуда Александр Дементьев пожаловался, что граждане не хотят быть присяжными заседателями. Хотя их вызов обходится дорого судам.

«Столкнулись с проблемой – граждане в присяжные идти не желают»,– рассказал сегодня Дементьев депутатам на встрече в закосбрании. По его словам, такая проблема была, когда присяжные рассматривали дела в облсуде. И проблема осталась, когда ввели суды присяжных в районных инстанциях.

В облсуде должно быть 12 присяжных, чтобы их набрать, рассылают 700 писем. Для районного надо найти шесть человек, сейчас как раз идёт процесс, в котором нужны присяжные – суд разослал уже 250 писем. «Мы несём большие почтовые затраты», – отметил председатель облсуда.

Суды присяжных в районных судах заработали с июля 2018 года. Кандидатов в присяжные отбирают случайным образом, если у гражданина есть препятствия для исполнения обязанностей присяжного, то он должен сообщить об этом, чтобы его исключили из списков. Присяжными не могут стать судимые, алкоголики и наркоманы, имеющие психические расстройства, представители некоторых профессий (военнослужащие, судьи, священнослужители и др.).

О том, что суды столкнутся с проблемой нежелания людей участвовать в правосудии, Дементьев говорил ещё в 2016 году. Тогда он призвал депутатов муниципальных дум донести до населения важность института присяжных. «Иначе в 2018 году мы столкнемся с большими сложностями при реализации федерального закона», – подчеркивал Александр Дементьев.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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