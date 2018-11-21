В районном суде Екатеринбурга начался первый процесс с присяжными

В Кировском районом суде Екатеринбурга началось рассмотрение первого дела с присяжными заседателями. Они изучат уголовное дело по части 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Вердикт по делу должна вынести коллегия из шести человек. Присяжные не должны знать о личности подсудимого, обсуждать подробности процесса с посторонними и СМИ. Решение заседателей будет выноситься, исходя из информации, которая будет получена во время процесса. В пресс-службе Свердловского областного суда рассказали, что так реализуется принцип состязательности сторон.

Напомним, что ранее председатель Свердловского облсуда Александр Дементьев пожаловался, что граждане не хотят быть присяжными. По его словам, суд рассылал по 700 писем, но все равно не находил желающих поучаствовать в процессе.

Рассмотрение дел присяжными в районных судах стало возможно после вступления в силу закона о реформировании суда присяжных заседателей. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что участие присяжных в судах районного уровня будет способствовать укреплению их статуса в качестве основного звена российской судебной системы. Наряду с этим закон направлен на сокращение сроков судебного разбирательства. Стать присяжными заседателями не могут стать алкоголики, наркоманы, судимые, имеющие психические расстройства, судьи, военнослужащие и священнослужители.

Екатеринбург, Илья Перетыкин

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