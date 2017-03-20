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Публикации за 20.03.17

В Новоуральске тещу пятый раз будут судить за нападение на зятя

В Новоуральске тещу пятый раз будут судить за нападение на зятя

Жительнице Новоуральска грозит срок за нападение на собственного зятя с ножом. Ранее теща уже четырежды была судима, каждый раз жертвой ее агрессии становился тот же человек.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, накануне в дежурную часть полиции Новоуральска поступило сообщение от женщины, проживающей в квартире на улице Фрунзе. Заявительница пояснила, что её мать ударила ножом ее гражданского мужа.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки полицейские установили, что по адресу сообщения проживает пожилая женщина с дочерью и ее гражданским мужем. Между зятем и тещей регулярно возникают конфликты. В этот день хозяева квартиры распивали спиртные напитки.

Подозреваемой оказалась ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности женщина 1954 года рождения. Всякий раз объектом ее преступных действий становился 52-летний гражданский муж дочери. На протяжении более десяти лет члены семьи враждуют и не могут прийти к согласию.

В 2006 году женщина привлекалась к уголовной ответственности по статье 115 УК Российской Федерации за умышленное причинение легкого вреда здоровью, но дело было прекращено по примирению сторон.

В 2009 году она вновь привлекалась по статье 111 УК Российской Федерации за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении своего зятя. Тогда она была условно осуждена к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В 2010 году по статье 116 УК Российской Федерации за нанесение побоев тому же человеку. В июне 2015 года по совокупности статьи 119 УК Российской Федерации за угрозы убийством и статьи 115 УК Российской Федерации за умышленное причинение легкого вреда здоровью ей по решению суда был вынесен приговор к реальному лишению свободы на 1,5 года.

Женщина отбыла наказание, но надлежащих выводов не сделала, и на этот раз по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет. Учитывая тяжесть совершенного преступления и рецидив, в настоящее время пенсионерка находится под стражей.

Новоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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