Житель Богдановича пытался скрыть от полиции, что его порезал тесть

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В городской суд Богдановича направлено дело местного жителя, который обвиняется в том, что ранил ножом своего зятя 1991 года рождения.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в день инцидента около 22:00 вся семья находилась дома. Тесть с зятем на кухне употребляли алкоголь, дочь укладывала внука спать. Затем женщина зашла на кухню, между ней и супругом возникла словесная перепалка. В ссору вмешался ее отец. В ходе конфликта молодой человек ударил тестя. Тогда тот взял со стола кухонный нож и вонзил оппоненту в спину. Через некоторое время зять сообщил жене, что её отец ударил его ножом. Супруги собрались и пошли в приемный покой хирургического отделения районной больницы. По дороге в медучреждение потерпевший, желая защитить родственника, выбросил нож и футболку, в которой находился во время ссоры, в мусорный бак.

В больнице молодому человеку оказали помощь и отпустили домой, куда вскоре приехали сотрудники полиции. В ходе проверки сотрудники дознания ОВД установили истину, несмотря на то, что зять и тесть придумали историю о том, что потерпевшего якобы поранили неизвестные, когда он ходил в магазин.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело предусмотренное пунктом «з» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в суд, где будет определена мера наказания подозреваемому.

Богданович, служба информации РИА «Новый день»

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