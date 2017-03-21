Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст»

Публикации за 21.03.17

В Екатеринбурге достаточно много остановок общественного транспорта, которые следовало бы переименовать по причине несоответствия названия современным реалиям. Об этом заявил вчера вечером в эфире «41 канала» замглавы администрации города Сергей Тушин.

Например, считает Тушин, городу следует прислушаться к предложению РПЦ переименовать остановку «Площадь Малышева» в «Храм Большой Златоуст»: памятника Малышеву на этом месте давно нет, а храм, напротив, действует. Он напомнил еще об одном примере: недавно поменяла название остановка «Декабристов», которую переименовали в честь стоящего неподалеку РАНХиГС.

Также в городе есть немало остановок, названия которых совпадают. «У нас восемь остановок «Сады» в разных районах города, три остановки «Школа», две остановки «ДК». Действительно, некая путаница происходит. С другой стороны, названия некоторых остановок не соответствует реалиям – КРК «Уралец» сегодня находится на «Дворце Спорта», которого уже физически давно нет», – отметил Тушин.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

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