NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.03.17

Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст»

Остановку «Площадь Малышева» переименуют в «Храм Большой Златоуст»

В Екатеринбурге достаточно много остановок общественного транспорта, которые следовало бы переименовать по причине несоответствия названия современным реалиям. Об этом заявил вчера вечером в эфире «41 канала» замглавы администрации города Сергей Тушин.

Например, считает Тушин, городу следует прислушаться к предложению РПЦ переименовать остановку «Площадь Малышева» в «Храм Большой Златоуст»: памятника Малышеву на этом месте давно нет, а храм, напротив, действует. Он напомнил еще об одном примере: недавно поменяла название остановка «Декабристов», .

Также в городе есть немало остановок, названия которых совпадают. «У нас восемь остановок «Сады» в разных районах города, три остановки «Школа», две остановки «ДК». Действительно, некая путаница происходит. С другой стороны, названия некоторых остановок не соответствует реалиям – КРК «Уралец» сегодня находится на «Дворце Спорта», которого уже физически давно нет», – отметил Тушин.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.03.17

21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Ирбите чиновники заставляют многодетные семьи отказаться от построенного для них жилья (ВИДЕО). / «Ну почему Путин так тянет?!» В резиденции сдали нервы – Самые крутые слухи недели.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter