Елена Артюх предложила освободить от онлайн-касс сельских бизнесменов без интернета

Публикации за 21.03.17

Уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх призвала депутатов заксобрания войти в положение предпринимателей из глубинки, которые не могут подключить онлайн-кассы к системе ЕГАИС из-за отсутствия в их населенном пункте устойчивого интернета и больших затрат.

По словам Артюх, в регионе до четверти населённых пунктов не обеспечены устойчивым интернетом. «Это добросовестные предприниматели, которые приобрели лицензию на продажу алкоголя и уже испытали сложности из-за подключения к ЕГАИС. Теперь у них возникла еще одна проблема – из-за необходимости покупать современные кассовые аппараты. Решить эту задачу можно только на законодательном уровне: либо на федеральном, приостановив действие этого закона, либо на региональном, приняв перечень населённых пунктов, в которых нет технической возможности для подключения этих устройств», – заявила Артюх.

Напомним, с 1 июля прошлого года подключение к ЕГАИС стало обязательным для розницы. Пока магазины не обязаны фиксировать продажи пива, медовухи, сидра, однако уже звучат предложения по ликвидации этого пробела. По данным Росалкогольрегулирования, на 10 марта 2017 года в Свердловской области к ЕГАИС подключились 97,68 % розницы – Средний Урал находится ближе к концу списка. Как и ожидалось, большой проблемой эта затея обернулась для села. Причины две: высокие материальные затраты и отсутствие технической возможности. И если к перманентной необходимости тратиться на очередные законодательные новшества малый бизнес уже привык, то со второй справиться гораздо сложнее – для работы в ЕГАИС необходимо стационарное подключение к Сети со скоростью не менее 256 килобита в секунду. Интернетизация же добралась не до каждого населенного пункта в уральской глубинке.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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